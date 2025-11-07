Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34

El próximo lunes comenzará la distribución del segundo apoyo para damnificados en los cinco estados (Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí) que resultaron afectados por las fuertes lluvias del 8 y 9 de octubre, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, en el micrositio sobre la emergencia –con base en datos del 1º de este mes–, se mantiene en 83 el número de fallecidos y en 16 los desaparecidos. Además, 33 localidades siguen incomunicadas en Hidalgo, principalmente, y en Veracruz.

La Presidenta pidió a los afectados mantenerse pendientes de su teléfono porque por mensaje se les informará sobre la ubicación de mesas del Bienestar y del Banco del Bienestar para recibir los apoyos.

Recordó que la primera ayuda fue por 20 mil pesos para cerca de cien mil familias, y el segundo “depende de qué daño tuvo la vivienda; además va a haber apoyo para comercios y para las parcelas que fueron afectadas”.

En la mañanera del pueblo resaltó que “los compañeros de Bienestar han llegado hasta el último rincón caminando para poder entregar los recursos”.

La mandataria federal manifestó que muchas personas quieren ser reubicadas, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “va a los lugares, habla igual familia por familia y se les plantea que tienen que irse a otro lugar, a dónde y la forma de construcción para restituir las viviendas”.