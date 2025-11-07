▲ Velas y ofrendas que forman el número 24 fueron colocadas frente a la sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, en homenaje a las víctimas de la explosión del primero de noviembre. Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 33

Hermosillo, Son., Marco Segundo Reyes, empacador de 81 años, quien sufrió quemaduras en 90 por ciento del cuerpo durante el incendio del sábado anterior en la tienda Waldo’s de esta capital, murió ayer mientras estaba internado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste. Con su muerte se elevó a 24 el número de víctimas de la tragedia que ha involucrado a 14 familias de esta ciudad.

En su cuenta de X, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó el fallecimiento, envió condolencias a los deudos y reiteró que la administración que encabeza brindará acompañamiento total.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco (…) Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, publicó.

Marco trabajaba desde hace una década de empacador en Waldo’s, en turnos que alternaba con su esposa, Luz del Carmen Félix.

El día de la conflagración le correspondía cubrir la jornada. Su hija Dulce relató que, al enterarse del siniestro, corrió desde la gasolinera donde trabaja para buscarlo.

Junto con sus hermanas y su madre permaneció día y noche en el hospital, donde Marco sufrió primero un paro cardiorrespiratorio el miércoles pasado y otro más este jueves, que le ocasionaron una falla irreversible de sus órganos.

Testigos recordaron los intentos por salvarlo. Jacel Jazmín Espinoza Salazar relató al momento del incendio que llegó al establecimiento cuando un hombre intentaba arrastrar a Marco hacia la salida.

“Lo venía jalando de las muñecas; había vidrios en el piso y lo estaban raspando.

Le dije: ‘Lo voy a agarrar’. Pensé: ‘Perdóname, Dios, por el daño que le voy a hacer, pero es necesario’. Lo tomé de las piernas y lo movimos”, narró la joven que logró sacar a Marco de las llamas.

Entre las 24 personas fallecidas hay dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres –una de ellas embarazada– y seis hombres. Cuatro madres murieron junto con sus hijos, dos familias perdieron a tres integrantes cada una, y también se cuenta a una pareja joven de Baviácora, a una estudiante universitaria, a dos matrimonios y trabajadores del establecimiento.