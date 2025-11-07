Antier retuvieron 4 camiones cargados con madera e impidieron que saliera de su pueblo, Santa Catarina del Monte
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 32
Texcoco, Méx., Habitantes de la comunidad de Santa Catarina del Monte, en Texcoco, formaron un frente en defensa de sus bosques y recursos naturales de la montaña de la zona para evitar la tala ilegal de madera.
Antenoche, los pobladores se movilizaron para interceptar cuatro camiones cargados con madera, con el argumento de que es un actividad ilícita y luego varias horas de tensión obligaron a los conductores a dejar la carga antes de permitirles salir de la localidad.
El próximo domingo los lugareños realizarán una asamblea con los ejidatarios para determinar sus acciones a seguir para evitar la tala indiscriminada. Las autoridades afirman que existen algunos permisos para esa actividad en la zona.
Antier en tarde los habitantes detectaron varios camiones que bajaban de la zona boscosa cargados de troncos. Al dar la voz de alerta, los vecinos se congregaron para impedir que los sacaran, pues dijeron que era madera talada ilegalmente.
Días antes, los lugareños observaron varios camiones que subían y bajaban cargados con madera.
Los habitantes de Santa Catarina del Monte retuvieron los cuatro camiones y exigieron que se presentara el dueño del aserradero adonde iba ser llevada la carga de troncos.
Los vehículos pesados portaban una manta en la que se indicaba que la madera era “extracción por saneamiento forestal”, pues tenía plaga. Los inconformes sostuvieron que esa es una excusa para las que empresas sigan talando indiscriminadamente sus bosques.
“Nosotros como pobladores luchamos por la defensa de nuestros bosques; hacemos faenas para reforestar y hay zonas que hemos recuperado”, expuso un poblador.
“La tala ilegal es algo delicado porque de aquí nacen los manantiales que van a la parte baja de Texcoco y municipios aledaños”, agregó.
Otro quejoso mencionó: “ante los problemas ambientales en el país y en el mundo, nosotros buscamos proteger nuestro entorno en beneficio de todos”.
El director general de seguridad pública y movilidad municipal, Roberto Hernández Romero, explicó que al arribar al lugar dialogó con los lugareños quienes se negaban a liberar los vehículos.
Señaló que tras un diálogo finalmente accedieron a dejar en libertad a los conductores y camiones a cambio de que dejaran la madera, la cual fue descargada en la explanada de la delegación en resguardo de los pobladores y los camiones fueron liberados. No hubo violencia ni contratiempos”, resaltó.
Los colonos de Santa María del Monte anunciaron una asamblea para el día 9 en la que definirán las acciones a seguir y pedir a las autoridades una explicación de por qué se extrae la madera.
Santa Catarina del Monte es una de las cinco comunidades de la parte alta de Texcoco; sus habitantes valoran y cuidan sus recursos forestales, pues los aprovechan para uso alimentario, artesanal, maderero, medicinal y religioso.
El acceso al los distintos parajes no es sencillo; hay que atravesar cañadas o subir montañas. Ahí también nacen manantiales que surten a las comunidades del líquido y recarga de los mantos acuíferos de la región.