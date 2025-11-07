▲ Los camiones cargados con troncos, que según habitantes de Santa Catarina del Monte, en Texcoco, estado de México, fueron talados de manera irregular en el poblado. Foto La Jornada

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 32

Texcoco, Méx., Habitantes de la comunidad de Santa Catarina del Monte, en Texcoco, formaron un frente en defensa de sus bosques y recursos naturales de la montaña de la zona para evitar la tala ilegal de madera.

Antenoche, los pobladores se movilizaron para interceptar cuatro camiones cargados con madera, con el argumento de que es un actividad ilícita y luego varias horas de tensión obligaron a los conductores a dejar la carga antes de permitirles salir de la localidad.

El próximo domingo los lugareños realizarán una asamblea con los ejidatarios para determinar sus acciones a seguir para evitar la tala indiscriminada. Las autoridades afirman que existen algunos permisos para esa actividad en la zona.

Antier en tarde los habitantes detectaron varios camiones que bajaban de la zona boscosa cargados de troncos. Al dar la voz de alerta, los vecinos se congregaron para impedir que los sacaran, pues dijeron que era madera talada ilegalmente.

Días antes, los lugareños observaron varios camiones que subían y bajaban cargados con madera.

Los habitantes de Santa Catarina del Monte retuvieron los cuatro camiones y exigieron que se presentara el dueño del aserradero adonde iba ser llevada la carga de troncos.

Los vehículos pesados portaban una manta en la que se indicaba que la madera era “extracción por saneamiento forestal”, pues tenía plaga. Los inconformes sostuvieron que esa es una excusa para las que empresas sigan talando indiscriminadamente sus bosques.

“Nosotros como pobladores luchamos por la defensa de nuestros bosques; hacemos faenas para reforestar y hay zonas que hemos recuperado”, expuso un poblador.