Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 26

Las tres principales urbes del país –la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara– se encuentran entre las cinco de América Latina con el precio más alto por metro cuadrado, y también se ubican entre las que más se han encarecido en sólo seis meses, de acuerdo con un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, e Inmuebles24.

Montevideo, Uruguay, es la ciudad latinoamericana con el metro cuadrado más caro (en promedio 3 mil 209 dólares), seguida de la Ciudad de México, 2 mil 909 dólares; Monterrey, 2 mil 787; Guadalajara, 2 mil 717, y Buenos Aires, Argentina, 2 mil 622 dólares.

Repuntaron en seis meses

Además de contarse entre las más caras para comprar vivienda, las tres se encuentran en los primeros sitios de encarecimiento. Guadalajara es la urbe de América Latina que más subió de precio entre marzo y septiembre, con un avance de 14.7 por ciento en dólares corrientes.

A ellas les siguieron Sao Paolo, Brasil, con un avance de 13.2 por ciento; Río de Janeiro, también brasileña, con un encarecimiento de 9.5 por ciento, y la Ciudad de México y Monterrey, donde los precios del metro cuadrado aumentaron 9.1 y 7.5 por ciento, respectivamente.