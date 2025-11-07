Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 26
Las tres principales urbes del país –la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara– se encuentran entre las cinco de América Latina con el precio más alto por metro cuadrado, y también se ubican entre las que más se han encarecido en sólo seis meses, de acuerdo con un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, e Inmuebles24.
Montevideo, Uruguay, es la ciudad latinoamericana con el metro cuadrado más caro (en promedio 3 mil 209 dólares), seguida de la Ciudad de México, 2 mil 909 dólares; Monterrey, 2 mil 787; Guadalajara, 2 mil 717, y Buenos Aires, Argentina, 2 mil 622 dólares.
Repuntaron en seis meses
Además de contarse entre las más caras para comprar vivienda, las tres se encuentran en los primeros sitios de encarecimiento. Guadalajara es la urbe de América Latina que más subió de precio entre marzo y septiembre, con un avance de 14.7 por ciento en dólares corrientes.
A ellas les siguieron Sao Paolo, Brasil, con un avance de 13.2 por ciento; Río de Janeiro, también brasileña, con un encarecimiento de 9.5 por ciento, y la Ciudad de México y Monterrey, donde los precios del metro cuadrado aumentaron 9.1 y 7.5 por ciento, respectivamente.
En el extremo opuesto, las ciudades con el metro cuadrado más asequible son Quito, Ecuador, con un valor de mil 200 dólares; las ciudades argentinas de Rosario (mil 733 dólares) y Córdoba (mil 750 dólares) y Panamá, Panamá, con un valor de mil 881 dólares.
El levantamiento de los datos, a partir del precio publicado en los avisos de venta en sitios web, la mayoría pertenecientes al Grupo QuintoAndar, también expone que, en promedio, el precio del metro cuadrado aumentó 6.2 por ciento en las 12 ciudades latinoamericanas donde se realizó.
En la mayoría de las ciudades se encareció la tierra, salvo en la ciudad más cara de América Latina y la menos costosa. En Montevideo los precios promedio del metro cuadrado cayeron 3.6 por ciento y 1.2 por ciento en Quito.