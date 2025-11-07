Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24
Hoy entra en vigor la cancelación de dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Houston y McAllen, Texas, que son cubiertas por Aeroméxico. Lo anterior es parte de las medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), que revocó 13 rutas, actuales o planificadas, desde México hacia ese país.
La decisión tomada por el DoT en octubre pasado también repercute en rutas operadas por Volaris y VivaAerobus con destinos a Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, así como Nueva York, Los Ángeles y Miami, tres de las ciudades con mayor demanda. Además, cesó de manera provisional la autorización para los vuelos de pasajeros y carga que partan del AIFA a Estados Unidos, en respuesta al presunto incumplimiento por parte del gobierno mexicano de un acuerdo de transporte aéreo que data de 2015.
El pasado 29 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre los ordenamientos emitidos por el Departamento de Transporte y ratificó la suspensión de las dos rutas antes mencionadas a partir del 7 de noviembre.
Asimismo, avisó sobre la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La orden ejecutiva del Departamento del Transporte no permite la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde AIFA o AICM hacia el vecino país del norte hasta nuevo aviso.