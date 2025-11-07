César Arellano García

Hoy entra en vigor la cancelación de dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Houston y McAllen, Texas, que son cubiertas por Aeroméxico. Lo anterior es parte de las medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), que revocó 13 rutas, actuales o planificadas, desde México hacia ese país.

La decisión tomada por el DoT en octubre pasado también repercute en rutas operadas por Volaris y VivaAerobus con destinos a Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, así como Nueva York, Los Ángeles y Miami, tres de las ciudades con mayor demanda. Además, cesó de manera provisional la autorización para los vuelos de pasajeros y carga que partan del AIFA a Estados Unidos, en respuesta al presunto incumplimiento por parte del gobierno mexicano de un acuerdo de transporte aéreo que data de 2015.