Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24
En plena turbulencia en la industria aérea, las acciones de Aeroméxico aterrizaron ayer en el New York Stock Exchange (NYSE) y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con ganancias de 7.26 y 2.43 por ciento, respectivamente.
Tras levantar 178 millones de dólares mediante una oferta pública mixta global con el fin de fortalecer operaciones, expansión de flota e inversiones en experiencia de cliente y mantenimiento, la aerolínea mexicana, con clave de pizarra “AERO”, comenzó a cotizar sus títulos nuevamente en los mercados de capitales de Estados Unidos y México. Aeroméxico, que salió del Capítulo 11 en marzo de 2022, tras solicitar la protección por bancarrota en Estados Unidos en 2020, debido al desplome de los viajes aéreos por la pandemia de covid-19, llevó a cabo una oferta global con una emisión de poco más de 27.4 millones de acciones a un precio de 35.34 pesos, así como la colocación de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, por un valor de 19 dólares por cada uno. Así, las acciones de la emisora cerraron en 36.2 pesos en la BMV y en 20.38 dólares en el NYSE.
Grupo Aeromexico llevó a cabo su oferta pública mixta global en la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales, marcando su regreso, después de tres años de haber dejado de cotizar sus títulos, por un monto de 5 mil 882 millones de pesos (aproximadamente 316 millones de dólares), considerando sobreasignación.
Así, Aeroméxico espera que los recursos del componente primario de la oferta global y de la colocación privada simultánea sean aproximadamente de 178.8 millones de dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la oferta en México e internacional, pues los inversionistas que vendieron se quedan con sus recursos.
Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de Aeroméxico, no participó en la oferta y firmó un convenio de no enajenación (lock-up agreement) de cuatro años, reveló la aerolínea mexicana.
En septiembre pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el fin de la alianza Delta-Aeroméxico por considerarla perjudicial a los intereses del sector; sin embargo, las aerolíneas decidieron impugnar el fallo.
La emisora, que calificó su oferta con una buena demanda y un valor de capitalización de mercado cercano a 3 mil millones de dólares, liquidará su oferta este viernes. Esta operación volvió a abrir la llave, a cuentagotas, de ofertas accionarias en México.