Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24

En plena turbulencia en la industria aérea, las acciones de Aeroméxico aterrizaron ayer en el New York Stock Exchange (NYSE) y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con ganancias de 7.26 y 2.43 por ciento, respectivamente.

Tras levantar 178 millones de dólares mediante una oferta pública mixta global con el fin de fortalecer operaciones, expansión de flota e inversiones en experiencia de cliente y mantenimiento, la aerolínea mexicana, con clave de pizarra “AERO”, comenzó a cotizar sus títulos nuevamente en los mercados de capitales de Estados Unidos y México. Aeroméxico, que salió del Capítulo 11 en marzo de 2022, tras solicitar la protección por bancarrota en Estados Unidos en 2020, debido al desplome de los viajes aéreos por la pandemia de covid-19, llevó a cabo una oferta global con una emisión de poco más de 27.4 millones de acciones a un precio de 35.34 pesos, así como la colocación de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, por un valor de 19 dólares por cada uno. Así, las acciones de la emisora cerraron en 36.2 pesos en la BMV y en 20.38 dólares en el NYSE.

Grupo Aeromexico llevó a cabo su oferta pública mixta global en la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales, marcando su regreso, después de tres años de haber dejado de cotizar sus títulos, por un monto de 5 mil 882 millones de pesos (aproximadamente 316 millones de dólares), considerando sobreasignación.