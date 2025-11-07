Recortes amenazan con interrumpir las entregas de paquetes, advierten empresas
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24
Washington. Las aerolíneas estadunidenses comenzaron a cancelar cientos de vuelos ayer debido a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus iniciales en inglés) de reducir el tráfico en los aeropuertos más concurridos del país a partir de hoy, debido al cierre del gobierno, que este jueves llegó al día 37 y es el más largo en la historia del país.
Las aerolíneas eliminaron de sus itinerarios casi 700 vuelos programados para el viernes, indicó FlightAware, sitio web que rastrea las afectaciones en los vuelos. La cifra es cuatro veces mayor al total diario del jueves, y se anticipa que seguirá en aumento.
Las aerolíneas deben reducir 10 por ciento sus vuelos en 40 aeropuertos del país en cumplimiento de la orden de la autoridad de aviación (FAA) emitida por motivos de seguridad, ante la falta de personal por la parálisis del gobierno.
Afectación en las terminales más concurridas
Los aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de una veintena de estados e incluyen los más concurridos, como Nueva York, Washington, Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Houston, Newark y Charlotte, entre otros, según una lista distribuida a las aerolíneas y a la que The Associated Press tuvo acceso.
American Airlines informó en un comunicado que la orden del gobierno le obliga a anular 220 vuelos cada día. Delta Airlines canceló 170 vuelos programados para hoy y Southwest Airlines suspendió 100 despegues. United Airlines y Delta, dos de las mayores compañías aéreas estadunidenses, aseguraron que estas medidas no afectarán a sus rutas internacionales.
Hasta el momento las aerolíneas mexicanas no han reportado cambios en sus itinerarios desde o hacia Estados Unidos, pero recomendaron a sus usuarios estar al pendiente de los avisos en sitios oficiales.
La parálisis presupuestaria que obliga a cerrar servicios públicos federales se convirtió el miércoles en la más larga de la historia de Estados Unidos, y dejó sin salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.
Este jueves, más de 5 mil 500 vuelos sufrieron retrasos y 160 fueron cancelados, según datos de FlightAware, y los viajeros tuvieron que hacer filas hasta de cinco horas en los controles de seguridad.
Las autoridades decidieron actuar antes de que ocurra un accidente. “Y si la presión sigue aumentando, tomaremos medidas adicionales”, dijo el miércoles el jefe de la FAA, Bryan Bedford.
La reducción de vuelos se pone en marcha a unos días de la temporada alta de viajes en el país, con motivo del Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias, que se celebrarán los días 11 y 27 de este mes, respectivamente.
Los recortes amenazan con interrumpir las entregas de paquetes, debido a que en la lista aparecen dos aeropuertos con importantes centros de distribución: FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tenesi, y UPS en Louisville, Kentucky, donde esta semana se desplomó un avión de carga.
Los reducción de viajes podría afectar hasta mil 800 vuelos, o a más de 268 mil pasajeros por día, de acuerdo con la firma especializada en aviación Cirium.