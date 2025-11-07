▲ Viajeros esperan en un puesto de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24

Washington. Las aerolíneas estadunidenses comenzaron a cancelar cientos de vuelos ayer debido a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus iniciales en inglés) de reducir el tráfico en los aeropuertos más concurridos del país a partir de hoy, debido al cierre del gobierno, que este jueves llegó al día 37 y es el más largo en la historia del país.

Las aerolíneas eliminaron de sus itinerarios casi 700 vuelos programados para el viernes, indicó FlightAware, sitio web que rastrea las afectaciones en los vuelos. La cifra es cuatro veces mayor al total diario del jueves, y se anticipa que seguirá en aumento.

Las aerolíneas deben reducir 10 por ciento sus vuelos en 40 aeropuertos del país en cumplimiento de la orden de la autoridad de aviación (FAA) emitida por motivos de seguridad, ante la falta de personal por la parálisis del gobierno.

Afectación en las terminales más concurridas

Los aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de una veintena de estados e incluyen los más concurridos, como Nueva York, Washington, Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Houston, Newark y Charlotte, entre otros, según una lista distribuida a las aerolíneas y a la que The Associated Press tuvo acceso.

American Airlines informó en un comunicado que la orden del gobierno le obliga a anular 220 vuelos cada día. Delta Airlines canceló 170 vuelos programados para hoy y Southwest Airlines suspendió 100 despegues. United Airlines y Delta, dos de las mayores compañías aéreas estadunidenses, aseguraron que estas medidas no afectarán a sus rutas internacionales.