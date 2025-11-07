Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 23

A sólo una semana de que comience El Buen Fin, la cadena de tiendas Walmart adelantó el inicio de las compras navideñas en el país con su campaña de descuentos El Fin Irresistible.

Del 6 al 19 de noviembre, la firma minorista más importante del sector comercial ofrecerá una serie de descuentos y promociones, en particular en tecnología, electrodomésticos, moda, hogar y juguetes, entre otros productos que son más demandados por la población en esta temporada.

De acuerdo con el sector privado, las pantallas de televisión seguirán siendo el producto estrella, pues es lo que más se vende en las dos campañas comerciales.

El Fin Irresistible comenzó la medianoche del 6 de noviembre en Sam’s Club Universidad, en la Ciudad de México, aunque todas las sucursales de la tienda de conveniencia abrieron a la misma hora. El resto de los formatos de Walmart también participan.