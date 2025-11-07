Televisores, lo más demandado
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 23
A sólo una semana de que comience El Buen Fin, la cadena de tiendas Walmart adelantó el inicio de las compras navideñas en el país con su campaña de descuentos El Fin Irresistible.
Del 6 al 19 de noviembre, la firma minorista más importante del sector comercial ofrecerá una serie de descuentos y promociones, en particular en tecnología, electrodomésticos, moda, hogar y juguetes, entre otros productos que son más demandados por la población en esta temporada.
De acuerdo con el sector privado, las pantallas de televisión seguirán siendo el producto estrella, pues es lo que más se vende en las dos campañas comerciales.
El Fin Irresistible comenzó la medianoche del 6 de noviembre en Sam’s Club Universidad, en la Ciudad de México, aunque todas las sucursales de la tienda de conveniencia abrieron a la misma hora. El resto de los formatos de Walmart también participan.
Al ser uno de los eventos más esperados por los consumidores, cientos se reunieron en las tiendas para aprovechar las primeras horas de la temporada más importante para el sector comercio y servicios, que sigue siendo el motor de la economía nacional, debido a que aporta dos tercios partes del producto interno bruto (PIB).
La campaña de descuentos de la cadena minorista se realiza casi a la par que El Buen Fin, programa de reactivación económica que comenzará el 13 de noviembre y concluirá el lunes 17.
De acuerdo con Walmart, “la venta anual es tan esperada entre los socios que ocho de cada 10 miembros reportaron buscar información y comparar precios hasta un mes antes del evento. Casi la mitad aseguraron haber encontrado mejores ofertas de las esperadas durante la edición pasada”, señaló la firma.