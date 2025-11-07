Economía
Ver día anteriorViernes 7 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Ahorro al alza pese a menores rendimientos, señala Stori/
A nterior
S iguiente
 
Ahorro al alza pese a menores rendimientos, señala Stori
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 22

Los clientes de las instituciones financieras que ofrecen opciones de ahorro no han sacado sus depósitos pese a las constantes reducciones que ha realizado el Banco de México (BdeM) a la tasa de referencia, el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias y también las ganancias a la hora de invertir, planteó Sergio Dueñas, gerente general de depósitos de Stori.

Y aunque el instituto central continúe con su estrategia, el objetivo de esta firma digital es ofrecer los rendimientos más atractivos para poder atraer a la mayor cantidad de personas que buscan obtener ganancias con sus ahorros, expuso el directivo.

Ayer, el BdeM realizó el séptimo recorte a la tasa de referencia en lo que va del año. En enero, el objetivo se situaba en un nivel de 10 por ciento y con el ajuste realizado de un cuarto de punto porcentual se ubica en 7.25 por ciento.

Pese a las disminuciones, las firmas financieras, sobre todo las que ofrecen servicios en el terreno digital y tienen menores costos de operación, ofrecen rendimientos en sus productos de ahorro por encima de 10 por ciento, y en el caso de Stori, sostuvo Dueñas, el objetivo es continuar así.

Mejoran su oferta

Al ser interrogado sobre si con los recortes del banco central han visto una salida de depósitos o clientes, el directivo respondió:

“Hemos tenido un crecimiento muy estable de nuestros usuarios. Pero no solamente es el crecimiento de un usuario nuevo que llega, sino el crecimiento de cómo participan con nosotros, y en eso hemos visto un crecimiento muy notable, al principio el usuario quiere probar.

“Conforme empiezan a ver cómo crece su dinero vemos que cada quincena o cada pago que tienen comienzan a depositar más.”

Dueñas expresó que, aunque las instituciones financieras no pueden ser ajenas al contexto macroeconómico, tienen la capacidad para ofrecer atractivos rendimientos a sus clientes, en su caso, de 10 por ciento a tasa anual.

“Dependemos un poco del contexto macroeconómico, no nos podemos desagregar y decir que ya no participamos, pero sí existe siempre un espacio para ofrecer más.”

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de agosto, Stori, que opera como Sociedad Financiera Popular, reportó un saldo en la captación de 7 mil 945 millones de pesos.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto