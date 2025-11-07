▲ Guadalajara empató 2-2 con el Toluca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil. Por las rojiblancas, la delantera Alicia Cervantes marcó un doblete, mientras que por las escarlatas la francesa Faustine Valerie Robert también anotó en dos ocasiones. La vuelta se jugará el domingo en el estadio Nemesio Diez. Foto @ChivasFemenil