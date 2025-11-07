De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a12

Después de abandonar el partido por el tercer lugar del Six Kings Slam y borrarse del Masters 1000 de París, Novak Djokovic está a dos victorias del título número 101 de su carrera.

En su nueva casa, el serbio se sintió más que cómodo para vencer a Nuno Borges por 7-6 y 6-4 y meterse a las semifinales del Torneo ATP 250 de Atenas, donde ahora reside. Nole, además, llegó a las 200 victorias bajo techo.

“Fue una batalla muy física. Creo que Nuno jugó a un gran nivel. Me sorprendió lo parejos que estuvimos durante casi todo el partido”, apuntó.

En el Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, Djokovic ofreció una actuación serena y dominante para asegurar la victoria en una hora y 44 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos jugadores.

Nole busca su título 101 esta semana, tras haberse convertido en el tercer hombre en alcanzar los 100 trofeos al triunfar en Ginebra a principios de este año. Jimmy Connors lidera la clasificación (109) , seguido de Roger Federer (103).

Sabalenka avanza

En tanto, las semifinales de las Finales de la WTA en Riad quedaron definidas y Aryna Sabalenka, número uno de la clasificación, surge como la máxima candidata tras la fase de grupos. La bielorrusa logró su pase a las mejores cuatro al vencer a la campeona defensora, la estadunidense Coco Gauff, tercera sembrada del torneo.