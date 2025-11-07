Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a12
Frisco. La policía de Frisco informó que Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Vaqueros de Dallas, fue encontrado muerto a los 24 años de edad después de evadir a los elementos de seguridad en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente.
Las autoridades dijeron que investigan un posible suicidio e indicaron que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una persecución a la que se unió la policía local el miércoles por la noche.
Señalaron que perdieron de vista el vehículo antes de localizarlo minutos después. Durante la búsqueda, los agentes recibieron información de que Kneeland había mostrado indicios suicidas. Fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida ayer por la mañana, aproximadamente tres horas después del accidente.
Su muerte ocurrió días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zona de anotación en la derrota 27-17 de los Vaqueros ante los Cardenales de Arizona.
Kneeland cumplía su segunda temporada con Dallas, luego de haber sido seleccionado en segunda ronda del draft de 2024, procedente de la Universidad de Western Michigan. Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, pidió privacidad. “Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche”, dijo.
Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.
“Marshawn era un compañero querido. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”, dijeron los Vaqueros.
“Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia”, lamentó la NFL. “Hemos estado en contacto con los Vaqueros y hemos ofrecido apoyo y asesoramiento”.
Dubái extradita a Brown
El controvertido Antonio Brown, siete veces All-Star de la NFL, fue arrestado en Dubái y extraditado a Estados Unidos para afrontar cargos de intento de asesinato, informaron ayer autoridades locales.
Brown, de 37 años, es acusado de abrir fuego durante una fun-ción de boxeo amateur en Miami, Florida, el pasado 16 de mayo.
En la orden de arresto emitida en junio se indica que varios testigos vieron al estadunidense disparar tras un altercado con otro hombre, aparentemente usando una pistola que tomó de un guardia de seguridad.
En un mensaje en X, Brown alegó haber sido atacado “por múltiples individuos” que intentaron robarle sus joyas y causarle “daño físico”. No se entregó a la policía tras la orden de arresto afirmando que estaba “fuera del país”.
Brown ha sido extraditado al condado de Essex (Nueva Jersey), a la espera de ser trasladado a la cárcel de Miami-Dade, dijo la policía en un comunicado.