Ap

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a12

Frisco. La policía de Frisco informó que Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Vaqueros de Dallas, fue encontrado muerto a los 24 años de edad después de evadir a los elementos de seguridad en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente.

Las autoridades dijeron que investigan un posible suicidio e indicaron que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una persecución a la que se unió la policía local el miércoles por la noche.

Señalaron que perdieron de vista el vehículo antes de localizarlo minutos después. Durante la búsqueda, los agentes recibieron información de que Kneeland había mostrado indicios suicidas. Fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida ayer por la mañana, aproximadamente tres horas después del accidente.

Su muerte ocurrió días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zona de anotación en la derrota 27-17 de los Vaqueros ante los Cardenales de Arizona.

Kneeland cumplía su segunda temporada con Dallas, luego de haber sido seleccionado en segunda ronda del draft de 2024, procedente de la Universidad de Western Michigan. Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, pidió privacidad. “Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche”, dijo.

Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.