▲ Stephany Mayor (izquierda), quien marcó el gol de la victoria, escapa de la marca de Liliana Mercado. Foto @clubtigresfemenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a11

En la fase final de la Liga Mx Femenil ocurren pocas sorpresas. Las Amazonas, máximas ganadoras en la historia del torneo, no defraudaron en su papel de favoritas y se impusieron 1-0 a las Bravas de Juárez, en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, que se disputó en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Al minuto 23, las felinas abrieron la pizarra gracias a un remate de cabeza que conectó Stephany Mayor, tras un centro proveniente de la banda izquierda para vencer a la guardameta Emily Alvarado.

A partir de la anotación, las Bravas buscaron tener mayor control del esférico y realizaron diversas jugadas que inquietaron el arco defendido por Cecilia Santiago, pero la defensiva regiomontana se comportó a la altura y cerró espacios antes de finalizar el primer tiempo.

En la segunda mitad, la dinámica del partido no cambió y ante los intentos de parte de las Bravas se crearon más oportunidades que aprovechó el cuadro felino. La sudafricana Chrestinah Kgatlana estuvo a punto de anotar el segundo de la noche, luego de recibir un pase filtrado dentro el área, pero la salida oportuna de la portera Alvarado evitó la caída de su marco.