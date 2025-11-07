Quedar fuera de la liguilla no representa al club, afirma
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a11
Pumas, considerado uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, está al borde de quedar fuera de la liguilla si pierde este sábado en su último partido de la fase regular frente al líder Cruz Azul. Ante este panorama, el portero internacional Keylor Navas, quien ilusionó a la afición por su trayectoria en el Real Madrid y PSG, dejó claro que pensar en no acceder a cuartos de final no es una opción para la grandeza del club universitario.
“Si yo supiera que hay un compañero o parte del cuerpo técnico que piense que vamos a quedar fuera, creo que seríamos los primeros en decirle que no representa lo que es esta institución ni los valores que tenemos como futbolistas”, declaró Navas en conferencia de prensa.
El cuadro dirigido por Efraín Juárez arrastra una racha de 14 años sin un título. En el presente torneo sólo tiene cuatro victorias, seis derrotas y el mismo número de empates. Con esa losa, los felinos se ubican en el lugar 10 con 18 puntos, apenas uno más que Santos y Atlas, por lo que los universitarios necesitan una victoria sobre Cruz Azul para acceder a puestos de play-in; aquellos equipos (del 7 al 10) que no entran directamente a la liguilla (6).
Sin embargo, el camino agrega elementos que no favorecen a los auriazules. La afición universitaria también ha exigido un mejor resultado para el club y han expresado su inconformidad. En el juego pasado, pese a la victoria sobre Xolos en el Olímpico Universitario, La Rebel mostró una leyenda que decía: “Respeten nuestra historia”.
Además, la imagen de Juárez al colocarse frente a la afición con los brazos cruzados fue tomada como una provocación por la barra felina.
“El gesto de Efraín lo siento más como dando la cara por el club, entendiendo a la afición, estar ahí para escucharlos, cuál es su sentimiento y es lo mismo que pensamos nosotros. Todos estamos sufriendo. Es entendible, los seguidores nos apoyan y todos nos vamos dolidos para la casa. Ellos se sienten tristes de que su equipo no esté en los mejores lugares”, declaró el guardameta costarricense.
La afición auriazul no estará presente el sábado debido a que el partido será en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, donde La Máquina será local.
Asimismo, Navas aseguró que no se puede menospreciar a otros equipos que no están clasificados directamente a la liguilla y clubes como Pumas tiene opciones de pelear por el título.
“Algunos planteles ya tienen la dicha de estar en la fase final. No se puede desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción de entrar a esa zona para pelear por el título”, dijo el capitán universitario, ganador de tres Champions con el equipo merengue y quien se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles para el cuadro de la UNAM.
“Ahorita en nuestra mente no pasa nada que no sea positivo. Queremos tener esa mentalidad ganadora como tiene que ser un equipo, salir a darlo todo. No lo podemos garantizar, pero no conozco otro camino para llegar al éxito, que es el trabajo fuerte y respetando al rival”, concluyó.
Cruz Azul está clasificado a la siguiente fase y necesita asegurar el liderato en caso de vencer a Pumas.
“Es un rival durísimo, pero también tienen juego y la oportunidad de seguir con vida en el torneo. Además de la jerarquía del plantel y va a ser exigente. Pero confío en la calidad de trabajo que viene haciendo el plantel”, declaró Nicolas Lacarmón, técnico de los celestes.