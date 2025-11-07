▲ El capitán de los universitarios se alista para enfrentar mañana a Cruz Azul en el último duelo de la fase regular. Foto @pumasmx

Óscar Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a11

Pumas, considerado uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, está al borde de quedar fuera de la liguilla si pierde este sábado en su último partido de la fase regular frente al líder Cruz Azul. Ante este panorama, el portero internacional Keylor Navas, quien ilusionó a la afición por su trayectoria en el Real Madrid y PSG, dejó claro que pensar en no acceder a cuartos de final no es una opción para la grandeza del club universitario.

“Si yo supiera que hay un compañero o parte del cuerpo técnico que piense que vamos a quedar fuera, creo que seríamos los primeros en decirle que no representa lo que es esta institución ni los valores que tenemos como futbolistas”, declaró Navas en conferencia de prensa.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez arrastra una racha de 14 años sin un título. En el presente torneo sólo tiene cuatro victorias, seis derrotas y el mismo número de empates. Con esa losa, los felinos se ubican en el lugar 10 con 18 puntos, apenas uno más que Santos y Atlas, por lo que los universitarios necesitan una victoria sobre Cruz Azul para acceder a puestos de play-in; aquellos equipos (del 7 al 10) que no entran directamente a la liguilla (6).

Sin embargo, el camino agrega elementos que no favorecen a los auriazules. La afición universitaria también ha exigido un mejor resultado para el club y han expresado su inconformidad. En el juego pasado, pese a la victoria sobre Xolos en el Olímpico Universitario, La Rebel mostró una leyenda que decía: “Respeten nuestra historia”.

Además, la imagen de Juárez al colocarse frente a la afición con los brazos cruzados fue tomada como una provocación por la barra felina.

“El gesto de Efraín lo siento más como dando la cara por el club, entendiendo a la afición, estar ahí para escucharlos, cuál es su sentimiento y es lo mismo que pensamos nosotros. Todos estamos sufriendo. Es entendible, los seguidores nos apoyan y todos nos vamos dolidos para la casa. Ellos se sienten tristes de que su equipo no esté en los mejores lugares”, declaró el guardameta costarricense.