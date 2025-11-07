Policía de Birmingham reporta 11 detenidos
El equipo israelí perdió 2-0 en su visita al Aston Villa
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a10
La participación de los clubes israelíes en las competencias de futbol aún desata revuelo debido al genocidio en Gaza. Cientos de activistas pro palestinos protestaron en los alrededores del estadio Villa Park, en Birmingham, en contra del jue-go entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la Liga de Europa, el cual no recibió a la afición visitante como medida de seguridad.
En esta ocasión hubo respuesta por parte de los seguidores israelíes, quienes también se congregaron en un grupo más pequeño cerca del recinto para reclamar por el veto, lo que desató una gran tensión. La policía local reportó enfrentamientos leves, al tiempo que arrestó a 11 personas pertenecientes a ambos grupos.
Entre los detenidos había tres personas sospechosas de delitos de alteración del orden público con agravante racial. Un hombre de 21 años fue arrestado por negarse a quitarse la mascarilla y un joven de 17 por no acatar una orden de dispersión.
“Fuera Israel de la FIFA” y “Tu campo, tu elección. Boicot a Israel” eran algunas de las frases que se podían leer en pancartas que portaban los activistas. Incluso, desde la autopista de Aston, se podía ver los inicios de la protesta debido a que colgaron en un puente banderas palestinas y mantas con mensajes en contra del organismo.
Carteles y pancartas también colgaban de las farolas alrededor del Villa Park, por lo que personal del Aston Villa se apresuró a exigir que se retirara de las puertas del estadio uno que decía “Boicot a Israel”.
El diputado independiente local Ayoub Khan fue uno de los oradores. “Cuando vean las imágenes de niños masacrados, cuando comprendan que más de 800 atletas han sido asesinados en Gaza, entonces entenderán el argumento moral de que si podemos prohibir la participación de equipos de futbol rusos, entonces la postura correcta es prohibir la inclusión de cualquier equipo israelí”.
Activistas e incluso relatores de la ONU han hecho llamados en varias ocasiones a la FIFA para sancionar a Israel por el genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza. No obstante, el organismo dirigi-do por Gianni Infantino ha prefe-rido tomar una postura tibia al no imponer ninguna sanción, a diferencia de cuando castigó a Rusia por el conflicto en Ucrania.
En las eliminatorias del Mundial 2026 disputadas en octubre, miles de activistas marcharon en Italia en contra del encuentro entre la Azzurra y la selección de Israel. Las manifestaciones contra la participación de los israelíes en competencias deportivas también se replicó en la Vuelta a España de ciclismo.
Ahora, como parte de las medidas de seguridad, el grupo ase-sor de seguridad de Birmingham vetó desde hace semanas el acceso de los aficionados del Maccabi al Villa Park para el juego contra el Aston Villa. Aunque el primer ministro británico, Keir Starmer, y la secretaria del Interior, Shabana Mahmood, se opusieron a esta decisión, no hubo ningún cambio por parte de las autoridades locales.
En ese entonces, la inteligencia policial concluyó que el mayor riesgo de violencia provenía de los aficionados extremistas del club israelí , y que decenas de ellos, con antecedentes de violencia y que proferían “insultos racistas”, probablemente viajarían a Birmingham. Ante esta situación, la policía desplegó un operativo de 700 elementos de seguridad.
Ya en el duelo, los jugadores del Maccabi fueron recibidos con total indiferencia al salir campo, mientras el Aston Villa se impuso en el juego con marcador 2-0 que lo deja en el sexto puesto.