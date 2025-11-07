De La Redacción y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a10

La participación de los clubes israelíes en las competencias de futbol aún desata revuelo debido al genocidio en Gaza. Cientos de activistas pro palestinos protestaron en los alrededores del estadio Villa Park, en Birmingham, en contra del jue-go entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la Liga de Europa, el cual no recibió a la afición visitante como medida de seguridad.

En esta ocasión hubo respuesta por parte de los seguidores israelíes, quienes también se congregaron en un grupo más pequeño cerca del recinto para reclamar por el veto, lo que desató una gran tensión. La policía local reportó enfrentamientos leves, al tiempo que arrestó a 11 personas pertenecientes a ambos grupos.

Entre los detenidos había tres personas sospechosas de delitos de alteración del orden público con agravante racial. Un hombre de 21 años fue arrestado por negarse a quitarse la mascarilla y un joven de 17 por no acatar una orden de dispersión.

“Fuera Israel de la FIFA” y “Tu campo, tu elección. Boicot a Israel” eran algunas de las frases que se podían leer en pancartas que portaban los activistas. Incluso, desde la autopista de Aston, se podía ver los inicios de la protesta debido a que colgaron en un puente banderas palestinas y mantas con mensajes en contra del organismo.

Carteles y pancartas también colgaban de las farolas alrededor del Villa Park, por lo que personal del Aston Villa se apresuró a exigir que se retirara de las puertas del estadio uno que decía “Boicot a Israel”.

El diputado independiente local Ayoub Khan fue uno de los oradores. “Cuando vean las imágenes de niños masacrados, cuando comprendan que más de 800 atletas han sido asesinados en Gaza, entonces entenderán el argumento moral de que si podemos prohibir la participación de equipos de futbol rusos, entonces la postura correcta es prohibir la inclusión de cualquier equipo israelí”.