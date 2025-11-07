Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 5

El escritor y compositor argentino Luis Pescetti propone en sus presentaciones “dar esos momentos de espacio público compartido” para los pequeños y crear el “encuentro con el otro”. El cantante explicó a La Jornada que para “los niños urbanos todo está estructurado, armado, guionado”.

Hoy presentará su libro Mío y no mío (Akal), ilustrado por Alejandro Magallanes, a las 12:30 horas en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, instalada en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. El título forma parte del catálogo del Club de Lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025.

Pescetti (Santa Fe, 1958) mencionó que volver a esa feria, a la que no asistía hace tiempo, le da “una alegría enorme”. En su participación integrará proyección de ilustraciones y canciones, y abordará sus textos Botiquín emocional para humanos y superhéroes (Loqueleo), escrito durante pandemia, y El chiste de leer (Siglo XXI), cuya finalidad es aprender a leer con humor, para el cual estudió métodos de enseñanza de lectura.

Refirió que Mío y no mío nació de una experiencia “familiar, cotidiana y simple”, cuando a poco tiempo de haber nacido su primer hijo los visitó un matrimonio brasileño con su hija de 5 años. “Vi la cara de la niña como si las personas tuviéramos brillo y éste disminuyera en ella. Sentí que estaba acostumbrada a ser la más pequeña y, de repente, había alguien aún menor y concitaba toda la atención. Ella fue desplazada en un instante.

“Se volvieron a Brasil y escribí Mío y no mío, para la niña Luisa, con fotos nuestras de ese momento, diciéndole lo bueno de que hubiera otras personas en el mundo. Después de la reflexión, y cuando se redondea el texto para ser publicado, ahondé en que nunca seríamos sin otros, los que elegimos, por supuesto, y los que nos eligen o nos tocan.”

En una presentación en la librería Rosario Castellanos, contó Luis Pescetti, empezó su charla dándose un autoabrazo. “Les dije: ‘es lo mismo esto’, se reían, ‘que esto otro’, y con un compañero presentador nos dimos un abrazo. Fue evidente que no, no lo era, gracias a que existe otro”.

El músico fue fundador del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe, y condujo la emisión ¡Hola, Luis!, en Radio UNAM. En 1997 recibió el premio Casa de las Américas por su novela El ciudadano de mis zapatos, y ha obtenido cinco premios Gardel. Su serie de libros infantiles Natacha fue llevada al cine.