Omar González Morales

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 4

Irlanda y México son naciones hermanas, “ambas padecimos procesos coloniales dolorosos que marcaron nuestra historia; nuestros pueblos tienen casi los mismos retos y coincidimos en tener una rica historia musical que queremos rescatar del olvido”, dijo Conor McAuley, baterista del grupo Córas Trio, que abrirá este domingo el festival Eurojazz en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El combo está conformado por el baterista Conor McAuley, el violinista Kevin McCullagh y el guitarrista Paddy McKeown. Desde Belfast, capital de Irlanda del Norte, la banda rápidamente comenzó a ganar notoriedad debido a su increíble capacidad de adaptación en improvisaciones.

“No teníamos intención de salir como grupo musical o de grabar un disco. Sólo estábamos interesados en practicar, pero poco a poco las oportunidades llegaron y nos sumergimos en este mar musical.

“Desde que empezamos, en 2022, siempre tuvimos interés en rescatar aspectos de la música tradicional irlandesa. Queríamos profundizar en nuestra identidad. Al principio sólo éramos Kevin y yo, pero fue cuando integramos a Paddy que pudimos descubrir que buscábamos algo en los ritmos, aunque no sabíamos qué era o cómo llegar. Fue muy especial, porque además, en la música, el tres es un número mágico que nos permite mantener nuestra individualidad sin romper la cohesión de lo que tocamos”, explicó McAuley.

“Nuestro primer concierto fue en el centro de arte Duncairn, en el norte de Belfast, con Joshua Burnside, muy conocido por retomar aspectos del folk de Irlanda; fue un espectáculo sensacional, porque, además de que vendimos todos los boletos, nos encantó la forma en la que nuestra música se mezcló con la estructura y ritmos que él manejó”, dijo.

En 2024, el grupo publicó su primer disco, algo que para ellos fue muy complicado, debido a que arman la mayoría de sus conciertos desde lo que perciben del público; ahí basan su improvisación. McAuley afirmó que su proceso creativo yace en deconstruir lo que sienten en el momento: “es maravilloso y muy bello como músico, pero sí requiere mucho de uno mismo, desde la energía y los sentimientos hasta la paz que tengamos en ese momento para coexistir con nosotros mismos.

“No nos gusta repetir mucho, así que para nosotros fue muy complicado hacer una programación de conciertos específicos. Es cierto que nos acercamos a los ritmos de la música originaria de Irlanda, pero siempre modificamos algo para ofrecer a nuestro público una experiencia diferente”, refirió.