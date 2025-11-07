Eirinet Gómez y Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer el lanzamiento del Centro Público de Formación de Inteligencia Artificial, la escuela más grande de América Latina en esa materia. Es una iniciativa con la que el gobierno mexicano busca impulsar la enseñanza y el desarrollo de una de las tecnologías digitales más potentes del siglo.

“Vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica, humanística, y un país más grandioso del que tenemos hoy”, expresó frente a jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Tláhuac, sede del evento.

En la presentación de la iniciativa, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), expuso que este centro forma parte del Laboratorio Mexicano de Inteligencia Artificial, y del proyecto México País de Innovación. “Hoy nace la escuela pública de inteligencia artificial más grande del continente y me atrevo a decir que del mundo”, manifestó Peña Merino.

El Centro Público de Formación de Inteligencia Artificial es una plataforma impulsada por entidades públicas, como el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en conjunto con empresas privadas.

“Diseñamos todos juntos 20 especialidades, en las áreas que creemos tienen mucha mayor oportunidad o prospectiva de crecimiento en el país”, apuntó.

El centro trabajará de forma presencial en instalaciones del TecNM de 10 ciudades: Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit, mientras la modalidad virtual se realizará a través del sitio saberesmx.org.

La convocatoria para hacer la especialización se encuentra en el sitio labmexia.gob.mx, las inscripciones están abiertas desde ayer y hasta el 6 de diciembre. Después de un proceso de selección, se ofrecerá un propedéutico y se iniciarán las clases en enero.

La primera generación estará conformada por 10 mil jóvenes que trabajarán bajo un esquema de cinco meses de entrenamiento intensivo. Y para la segunda mitad del año, esperan recibir otros 15 mil estudiantes. “La idea es generar 25 mil egresados especializados con doble certificación, una otorgada por las empresas y otra por instituciones públicas”, señaló Merino.