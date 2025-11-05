Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 17

En las licitaciones públicas para la compra de dispositivos médicos realizadas de abril a la fecha, más de 50 para todos los insumos, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) adjudicó contratos por casi 734 millones de piezas de jeringas, sondas, catéteres, entre otros, pero el desabasto en las instituciones públicas de salud persiste porque han solicitado menos de la mitad y, “con trabajos”, las entregas llegan al medio millón de unidades, afirmó Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico Méxi-co (Inefam).

Para el caso de los medicamentos, indicó que el volumen adquirido hasta ahora es de mil 300 millones de piezas y se han entregado 900 millones. Es un porcentaje mayor, pero todavía con un margen pendiente (400 millones) para garantizar el surtido total de recetas médicas.

En tanto, proveedores informa-ron que el IMSS-Bienestar inició el pago de adeudos pendientes de este año y pasados. Estimaron que llevan un avance de 30 por ciento y se ha logrado con mecanismos de conciliación y la mediación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

En un análisis de las adquisiciones efectuadas, luego de la decisión de la SABG de anular la licitación de la compra consolidada el pasado abril, el director de Inefam comentó que habrá otros procesos de adquisiciones complementarias, debido a que las instituciones tuvieron problemas para identificar sus necesidades y solicitar los insumos a Birmex.

Detalló que del total de dispositivos médicos comprados, hasta septiembre los proveedores habían entregado 270 millones de piezas.