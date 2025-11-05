Laura Poy y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 16

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la primera plataforma nacional de microcredenciales –cursos breves cuyos aprendizajes son verificables– para la vida y el trabajo, SaberesMx, con la que universidades y Centros Públicos de Investigación (CPI) podrán ofre-cer contenidos cortos para alumnos, egresados y público en general, y otorgar un reconocimiento académico.

En el marco de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que SaberesMx, “es más que una herramienta tecnológica”.

Destacó que será un espacio en el que universidades, institutos y centros de investigación podrán construir contenidos para jóvenes universitarios y población en general de todas las edades.

Empleos que aún no existen

“Será un lugar donde los egresa-dos podrán volver para actualizarse y reconvertirse durante toda la vida”, pues aseguró que se estima que dos terceras partes de quienes están ingresando al sistema educativo “tendrán empleos que aún no existen”.

Ante los titulares de las secretarías de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; rectores y directores de los CPI, reunidos en el Patio del Trabajo de la SEP, detalló que el primer contenido de SaberesMX estará disponible este 17 de noviembre, y abordará la prevención de las adicciones con una duración de 18 horas.

Se trata de un curso con más de 71 herramientas didácticas como videos, infografías y evaluaciones, y “que aspiramos lo tomen 5.5 millones de alumnos”, afirmó Villanueva Lomelí.

Al respecto, los secretarios de Educación y Ciencia coincidieron en la necesidad de crear una plataforma que impulse las trayectorias académicas flexibles y a lo largo de la vida.