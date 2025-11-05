Néstor Jiménez y Andrea Becerril

El Senado aprobó ayer un dictamen de reforma en comisiones para garantizar la autonomía sindical de las agrupaciones de trabajadores al servicio del Estado, con la que se busca definir una “adecuada protección contra todo acto de injerencia” de servidores públicos.

Con la reforma –que deberá ser votada posteriormente en el pleno del órgano legislativo– se busca establecer sanciones para quienes presionen o intimiden a subordinados a acudir a mítines sindicales.

Al presentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, explicó que la intención es definir en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que los sindicatos deberán contar con protección ante posibles actos de injerencia, desde la constitución de los gremios, su funcionamiento y administración, así como garantizar el libre desarrollo de las elecciones sindicales.