Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 12

El Senado recibió la primera renuncia de un juzgador que asumió su cargo tras ser elegido en la votación del 1º de junio del presente año. Se trata del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con residencia en Puente Grande. La decisión de admitirla o no corresponde al órgano legislativo, por lo que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

En sesión ordinaria, la mesa directiva informó que recibió un oficio del Órgano de Administración de Justicia, con el que comunica la renuncia del juez.