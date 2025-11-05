Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 12
El Senado recibió la primera renuncia de un juzgador que asumió su cargo tras ser elegido en la votación del 1º de junio del presente año. Se trata del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con residencia en Puente Grande. La decisión de admitirla o no corresponde al órgano legislativo, por lo que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
En sesión ordinaria, la mesa directiva informó que recibió un oficio del Órgano de Administración de Justicia, con el que comunica la renuncia del juez.
El artículo 98 de la Constitución señala que sólo se aceptarán renuncias de ministros, magistrados o juzgadores “por causas graves” y deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes en el Senado.
En el documento remitido por el Órgano de Administración de Justicia no se especifican las causas de la renuncia.