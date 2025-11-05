Laura Poy

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 10

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad Ajusco, inistieron en su llamado a la rectora de esa casa de estudios, Rosa María Torres Hernández, a establecer un diálogo “abierto y resolutivo” con la comunidad universitaria que mantiene un paro desde el pasado 28 de octubre.

En su carta de respuesta al oficio emitido por la Rectoría este lunes, en la que se compromete a dar respuesta al pliego petitorio de los estudiantes, afirman que “no vamos a aceptar propuestas que busquen controlar o desactivar el proceso legítimo de organización estudiantil”.

Señalan que en su lista de demandas establecen “claramente las razones para la destitución de la rectora y que los diálogos deberán realizarse posteriormente en condiciones de transparencia y participación pública”, por lo que sólo estaba pendiente establecer día, hora y lugar de la reunión, la cual debe realizarse a más tardar este 7 de noviembre.