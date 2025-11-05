▲ Durante la primera Reunión Nacional de Universidades Públicas de Educación Superior, el rector Leonardo Lomelí (derecha) aseguró que la UNAM contribuirá con su experiencia en educación en línea y a distancia para enriquecer la plataforma SaberesMx puesta en marcha por la Presidenta. Foto La Jornada

Lilian Hernández, Laura Poy y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 10

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las universidades e instituciones de educación superior del país a sumarse a la austeridad republicana y dejar atrás los privilegios, pues ello permitirá ampliar la matrícula.

En vísperas de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 en la Cámara de Diputados, la titular del Poder Ejecutivo resaltó que “ya quedaron lejos los tiempos de la parafernalia del poder y de los privilegios. Todos podemos hacer un esfuerzo por nuestros estudiantes, por los jóvenes, porque mientras menos privilegios haya, más matrícula se puede abrir. Sí es factible”, aseveró.

Aclaró que como académica sabe lo que representa la autonomía de estas instituciones, de modo que es una “invitación cordial” a que restructuren sus gastos y “no se pierdan”.

En el Patio de Trabajos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria los instó a incrementar los espacios en sus instituciones, ya sea en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia, así como a ser parte del sistema educativo nacional y no “islas” de éste, para lo cual deben acercarse a la educación básica y media superior.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, señaló, en breve entrevista, que con menos presupuesto han logrado aumentar la matrícula en el último cuarto de siglo, aun cuando los recursos públicos no han ascendido en términos reales y “hay un momento en el que tal vez hay un límite”. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes, aseguró que “es posible” cumplir las metas de cobertura “sin necesidad de grandes presupuestos”.

Caminata de la mandataria

Antes de presidir la primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, donde se presentó la plataforma SaberesMx, Sheinbaum caminó a través de las pocas calles que separan Palacio Nacional de la SEP.