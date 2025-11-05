De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 8

El canciller peruano, Hugo de Zela, declaró ayer que el salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, refugiada en la embajada de México, se decidirá en “breves días”.

“Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área correspondiente de la cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer (lunes) en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado”, expresó De Zela en una entrevista a canal N.