Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 8

Al ratificar que el gobierno de México continuará con su tradición humanista de otorgar asilo político a personas perseguidas en otras naciones por motivos políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el rompimiento de relaciones diplomáticas decretado por la administración interina de Perú –por la protección otorgada a la ex primera ministra Betssy Chávez– “está fuera de toda proporción”.

En la mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo mantuvo la posición de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que “fue totalmente injusta” la detención y deposición por parte del Congreso peruano del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

A su vez, integrantes del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicaron los detalles por los que se aceptó la solicitud de la ex funcionaria peruana –quien estuvo en el cargo durante el mandato de Castillo– y reiteraron el rechazo de México a la decisión de Perú.

“Estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, señaló el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quien participó en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, ausente por motivos de salud.

El funcionario señaló que por instrucciones de la Presidenta y del titular de la SRE se seguirá “defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional”.

Explicó que una vez aprobada la solicitud, el gobierno mexicano entregó una nota al de Perú donde le informó que se había concedido el asilo y le solicitó que se brindara el salvoconducto para que la ex funcionaria pueda salir del país.