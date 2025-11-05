Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7
“Continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de la droga, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podamos”, indicó ayer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Interrogada sobre las versiones de que el presidente Donald Trump se apresta a enviar tropas a México, indicó que “no es algo que confirmaría desde este podio si estuviera ocurriendo, así que no comentaré sobre eso”.
A la pregunta sobre si el mandatario está satisfecho con su par mexicana, Claudia Sheibaum, sobre los cárteles y si tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, abrió nuevas opciones en relación con éstos, señaló: “primero que nada, respecto a esta noticia específica sobre este supuesto intento de asesinato que tuvo lugar en México, sé que la administración Trump está al tanto de eso y, por supuesto, condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas.
“En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él le tiene mucho respeto como Presidenta de México, y también aprecia mucho la coordinación que ha brindado a la administración Trump. No puedo hablar por ella ni sobre lo que está haciendo internamente en su país. Puedo hablar por el presidente y decir que continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de droga dentro de su país, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podamos”, indicó en conferencia de prensa.
Señaló que Trump, “obviamente ha utilizado toda la gama de opciones ejecutivas y sus autoridades para combatir el narcotráfico en nuestra frontera sur y para designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, además de otras acciones”.