Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7

“Continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de la droga, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podamos”, indicó ayer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Interrogada sobre las versiones de que el presidente Donald Trump se apresta a enviar tropas a México, indicó que “no es algo que confirmaría desde este podio si estuviera ocurriendo, así que no comentaré sobre eso”.

A la pregunta sobre si el mandatario está satisfecho con su par mexicana, Claudia Sheibaum, sobre los cárteles y si tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, abrió nuevas opciones en relación con éstos, señaló: “primero que nada, respecto a esta noticia específica sobre este supuesto intento de asesinato que tuvo lugar en México, sé que la administración Trump está al tanto de eso y, por supuesto, condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas.