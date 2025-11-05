▲ México colabora y acepta información de EU, pero las acciones las realizan instituciones nacionales, dice la mandataria. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7

“No va a ocurrir”, descartó sin matices la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a la presencia de tropas estadunidenses en México para combatir al crimen organizado.

Señaló que entre México y Estados Unidos hay un mecanismo de entendimiento que fue actualizado durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en el cual se acordaron los términos de la colaboración y coordinación de acciones en diversos rubros de la agenda bilateral, con respeto a las soberanías.

Recordó que en varias ocasiones, durante sus conversaciones telefónicas, Trump le ha ofrecido mayor presencia en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. Siempre, dijo, le he agradecido el ofrecimiento, pero en todos los casos ha argumentado el ejercicio de la soberanía mexicana para subrayar que nuestro país podrá colaborar y aceptar información estadunidenses, pero las acciones las efectúan las instituciones nacionales de seguridad.

Sobre la reunión que sostuvo la víspera con Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, admitió que aún no hay condiciones para fijar una fecha de reapertura de la frontera al ganado mexicano, suspendido a raíz del surgimiento de la plaga del gusano barrenador.