▲ Manifestaciones durante el debate del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados. En la tribuna, el priísta Rubén Moreira. Foto Yazmín Ortega Cortés

Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 5

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que incluye fondos por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, y se prevé que en la discusión de hoy en lo particular se aplique un recorte de 17 mil 789.1 millones de pesos al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), que se reasignarán a áreas prioritarias.

El Poder Judicial sería el principal afectado por la reducción de su gasto, con más de 15 mil 800 millones de pesos. Alrededor de mil millones se disminuirán al INE y casi 900 millones a la FGR.

Reasignaciones

El recorte de 17 mil 789.1 millones de pesos se reasignaría a las secretarías de Agricultura, del Trabajo, de Educación –incluidos aumentos a bachilleratos y universidades, principalmente la de Guadalajara–, de Medio Ambiente, de Ciencia y Tecnología y de Cultura. En esta última se considera recuperar recursos para los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia.

Todavía sin cambios, el pleno aprobó el dictamen en lo general con 358 votos en favor de Morena y sus aliados y 133 en contra de la oposición. La mesa directiva anunció que las bancadas se reservaron la totalidad del documento y los anexos, y se informó que se presentaron mil 733 reservas con 216 oradores. Después de votado en lo general, la mesa abrió un receso y la sesión reanudará este miércoles a las 9 horas.

“Gasto histórico”

En una sesión en la que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron con intervenciones por separado la caída en el gasto de áreas como salud y seguridad pública, así como el alto endeudamiento, el bloque mayoritario defendió el “gasto histórico”.

Con el presupuesto “se busca consolidar un presupuesto equilibrado y responsable, que respalde el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y garantice desarrollo y estabilidad para México”, expuso el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Diputados de esa bancada y de sus aliados resaltaron como uno de los principales componentes del gasto, el monto de 987 mil 160 millones de pesos a los programas sociales, 14.2 por ciento más que este año. Al explicar el impacto del gasto público para el año siguiente, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, indicó que responderá al escenario de inestabilidad comercial y financiera internacional.