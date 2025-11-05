▲ Alejandro Moreno, Manuel Añorve y otros legisladores del PRI exigieron justicia para el alcalde Carlos Manzo, durante la sesión plenaria de ayer en el Senado de la República. Foto Cuartoscuro

Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 4

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una confrontación verbal en el Senado entre los legisladores de la 4T y la oposición. La discusión llegó a los insultos, los gritos y las descalificaciones. “Carroñeros”, llamaron los guindas y aliados a priístas y panistas, a quienes acusaron de usar el homicidio del edil con fines político-electorales.

La sesión se inició con un pronunciamiento de la Mesa Directiva de esa cámara, leído por su presidenta, Laura Itzel Castillo, con una condena enérgica del “cobarde asesinato” de Carlos Manzo y de la “violencia que indigna y duele al pueblo de México”.

La presidenta del Senado respaldó la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, “que atiende el problema desde sus causas”.

Después comenzó un debate ríspido en el que, por más de tres horas, los grupos del PRI y el PAN, así como sus respectivos coordinadores, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, reiteraron en todo momento que el gobierno federal dejó solo al edil de Uruapan y no le brindó la seguridad necesaria. El priísta pidió la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.

En tanto, la panista Lilly Téllez exigió desde tribuna a la Presidenta de la República “guerra con toda la fuerza del Estado” contra la delincuencia y se lanzó contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a quién dirigió todo tipo de insultos.

Se negaba a bajar de tribuna, pese a los llamados de Castillo Juárez, quien al final ordenó que se le apagara el sonido, pero aún así, desde su escaño y con la ayuda de un megáfono, se dedicó a interrumpir la intervención de Fernández Noroña, quién le contestó a ella y a los demás opositores, entre ellos el panista Marko Cortés, quién recalcó que en la actual administración han sido asesinados 10 presidentes municipales, y Ricardo Anaya, quien acusó a Morena de “maquillar las cifras”, ya que, sostuvo, la criminalidad no ha disminuido, pero “los tontos útiles aplauden como focas”.