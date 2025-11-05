Mesa directiva condena el crimen
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 4
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una confrontación verbal en el Senado entre los legisladores de la 4T y la oposición. La discusión llegó a los insultos, los gritos y las descalificaciones. “Carroñeros”, llamaron los guindas y aliados a priístas y panistas, a quienes acusaron de usar el homicidio del edil con fines político-electorales.
La sesión se inició con un pronunciamiento de la Mesa Directiva de esa cámara, leído por su presidenta, Laura Itzel Castillo, con una condena enérgica del “cobarde asesinato” de Carlos Manzo y de la “violencia que indigna y duele al pueblo de México”.
La presidenta del Senado respaldó la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, “que atiende el problema desde sus causas”.
Después comenzó un debate ríspido en el que, por más de tres horas, los grupos del PRI y el PAN, así como sus respectivos coordinadores, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, reiteraron en todo momento que el gobierno federal dejó solo al edil de Uruapan y no le brindó la seguridad necesaria. El priísta pidió la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
En tanto, la panista Lilly Téllez exigió desde tribuna a la Presidenta de la República “guerra con toda la fuerza del Estado” contra la delincuencia y se lanzó contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a quién dirigió todo tipo de insultos.
Se negaba a bajar de tribuna, pese a los llamados de Castillo Juárez, quien al final ordenó que se le apagara el sonido, pero aún así, desde su escaño y con la ayuda de un megáfono, se dedicó a interrumpir la intervención de Fernández Noroña, quién le contestó a ella y a los demás opositores, entre ellos el panista Marko Cortés, quién recalcó que en la actual administración han sido asesinados 10 presidentes municipales, y Ricardo Anaya, quien acusó a Morena de “maquillar las cifras”, ya que, sostuvo, la criminalidad no ha disminuido, pero “los tontos útiles aplauden como focas”.
La morenista Reyna Celeste Ascencio llamó “hipócritas” a panistas y priístas, y afirmó que usan la tragedia para atacar al gobierno federal y pedir incluso una intervención extranjera.
La presidenta del Senado siguió llamando al orden, ya que de escaño a escaño se gritaban las legisladoras de ambos bandos y los opositores se hacían notar –sobre todo las panistas Verónica Rodríguez y Mayuli Latifa, que no dejaban de gritar–, ya que no estaban presentes la mitad de los legisladores de la 4T.
En ese ambiente, Fernández Noroña, recalcó que “los prianistas nunca estuvieron con Carlos Manzo, nunca recorrieron Uruapan con él, nunca se comprometieron con sus puntos de vista. Ustedes se montan en el asesinato de Carlos Manzo para hacer politiquería. ¡Carroñeros, carroñeros!”
Agregó: “Yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero, como su patrón, para decir que honra a un hombre con el que no tuvo ninguna coincidencia”.
La aludida, Lilly Téllez usó su megáfono y de pie, posando para las cámaras, siguió vociferando aun después de que la sesión concluyó.