M

e sorprende, no sé si mucho, que con frecuencia los compositores de canciones se adapten mejor al verso medido que los que –y nada más, pero nada menos– se proponen hacer poesía. Por lo general éstos, hablo de los que durante años han llegado a mi taller, optan por el versolibrismo (algo en sí mismo en absoluto criticable), pero tienden a “topar con pared” a la hora de la métrica y no digamos de la estrófica tradicional (no sólo hablo de este siglo, sino de las últimas tres décadas del pasado).

Y, hablando del XX, tiendo a remarcar que al menos tres de los poemas más importantes escritos en el anterior siglo (“Piedra de sol”, “Muerte sin fin” y “Canto a un dios mineral”) son fieles a la métrica –y el último (en parte eso sucede también con el segundo) observa al mismo tiempo su apego a la estrofa y la rima–.

Hablo de los músicos (he trabajado sobre todo con cantautores) en tanto versadores o verseros: el metro, sean “líricos” o sepan leer nota, se les da. Supongo que en el caso de los segundos la noción de compás ayuda mucho. Lo que ya no tanto es la vena poética, a la que al menos desde lo que se llamó “la nueva canción” parecen aspirar. No se trata, por supuesto, de una imposibilidad. Pero lleva tiempo pasar del impulso poético a su realización.