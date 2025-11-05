▲ El arquitecto de la “guerra contra el terrorismo” fue conocido por ser el principal operador de influencias y nexos en la Casa Blanca. Foto Afp

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 28

Washington. El ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, arquitecto de la “guerra contra el terrorismo” y considerado el personaje en ese cargo más influyente en la historia estadunidense, falleció antier a los 84 años, debido a complicaciones de neumonía y de una enfermedad cardiovascular.

A Cheney se le atribuye un papel clave en persuadir al presidente George W. Bush (2001-2009) de atacar Irak bajo un pretexto falsificado contra el gobierno de Saddam Hussein en 2003, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Antes, dirigió el Pentágono bajo la administración de George H. W. Bush (1989-1993), cuando Washington emprendió la invasión de Panamá en 1989 y la guerra del Golfo entre 1990 y 1991.

Bush lo describió ayer como un “hombre decente y honorable” y consideró su muerte como “una pérdida para la nación”.

El también ex congresista por Wyoming dirigió en 1989 la operación Causa Justa, que movilizó a 26 mil soldados para derrocar al general de Panamá Manuel Antonio Noriega, tras acusarlo de traficar drogas. La invasión duró más de un mes y dejó unos de 500 muertos, según cifras oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que fueron miles más.

Condenada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Parlamento Europeo por considerarla una violación al derecho internacional, la Casa Blanca justificó la invasión como una acción para “restaurar la democracia”.

En 1991, Cheney impulsó la operación Tormenta del Desierto cuando Estados Unidos lideró una coalición internacional en el golfo Pérsico, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, para expulsar de Kuwait a tropas iraquíes, que lo invadieron un año antes.

De vuelta en el gobierno con el presidente Bush hijo, luego de los ataques del 11-S perpetrados por Al Qaeda, con el argumento de una supuesta vinculación de la organización islamita con Sadsam Hussein y con base en falsas afirmaciones de que el gobernante iraquí tenía armas de destrucción masiva, Cheney impulsó la invasión de Irak en 2003, que dejó al menos un millón de muertos y millones de desplazados, además de un país sumido en la inestabilidad política y social.