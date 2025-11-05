Ap, Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 27

La Habana. El gobierno de Cuba agradeció ayer el envío de 3 millones de dólares por parte de Estados Unidos para las víctimas del huracán Melissa mediante la Iglesia católica.

El Departamento de Estado estadunidense aprobó 24 millones de ayuda para Jamaica, Haití, Bahamas e incluyó, de manera inusual, al “pueblo cubano” para paliar los daños del meteoro, pese a las tensiones históricas entre Estados Unidos y Cuba.

La Habana valoró los “gestos humanitarios” de Washington luego de varios días de entredichos entre ambos gobiernos, ya que tras el anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada, la ayuda tardó en concretarse.

Además de los recursos gubernamentales, la arquidiócesis (Iglesia católica) de Miami, hogar de una de las mayores comunidades de cubanos en el exterior, también enviará donaciones, anunció el ministerio cubano de Inversión y Cooperación extranjera.

Melissa golpeó la semana pasada con una fuerza descomunal el Caribe, donde dejó 32 muertos en Jamaica y 43 en Haití, antes de azotar a Cuba, donde no se registraron fallecimientos gracias a un masivo desalojo de 735 mil personas, de los cuales 120 mil siguen en refugios.