▲ El próximo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que aventaja en los comicios gracias a la gente trabajadora. “Luchamos por ustedes porque somos ustedes”, enfatizó en su celebración. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 26

Nueva York y Washington. Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, así como indicio de la llegada de una nueva generación progresista al país, que sacude a las cúpulas nacionales. En el corazón del capital mundial triunfó un socialista democrático como nuevo alcalde de Nueva York.

Zohran Mamdani, el joven inmigrante, musulmán y socialista, logró una victoria con implicaciones nacionales al ser electo próximo alcalde de Nueva York, la ciudad más grande y rica de Estados Unidos. Enfrentó y finalmente derrotó a una cúpula política y económica bipartidista, que incluyó multimillonarios como Elon Musk (el hombre con más dinero del planeta) y Michael Bloomberg, a líderes de su propio Partido Demócrata y hasta al presidente estadunidense, quien endosó a su correligionario Andrew Cuomo.

El jefe de la Casa Blanca amenazó con reducir el apoyo federal a la ciudad si ganaba Mamdani, a quien calificó de “comunista”.

El triunfo del joven candidato, insistió su mentor, el senador socialista democrático Bernie Sanders –originario de Nueva York–, es respuesta a una pregunta fundamental en esta coyuntura estadunidense: un político progresista con una propuesta de mayor igualdad económica y un movimiento popular sí puede ganar a la oligarquía y sus millones de dólares invertidos en el sistema electoral.

“Esa respuesta –repite Sanders– es un mensaje que retumba a nivel nacional.”

Pero Mamdani no era el único socialista democrático y opositor de Trump en las boletas este martes. Las contiendas para alcalde en Seattle y en Minneapolis también estaban protagonizadas por candidatos de esa misma línea política contra líderes de la cúpula demócrata, pero aún no había proyecciones sobre los ganadores al cierre de esta edición.

La definitivamente no socialista candidata demócrata para gobernadora en Virginia, la ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Abigail Spanberger, triunfó fácilmente en el estado más grande que colinda con la capital del país controlada por republicanos.

En su festejo, Spanberger declaró que “esta noche enviamos un mensaje” contras las fuerzas de “caos” en Washington, lo que se tradujo en una referencia a Trump.

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill, otra demócrata centrista y ex oficial de la Marina, triunfó en la contienda para gobernador. El proceso electoral fue brevemente frenado en varias casillas en Nueva Jersey como resultado de una serie de amenazas de bombas.

Avances de opositores al presidente

Las únicas dos campañas para gobernador en juego en esta elección fueron ganadas por el partido opositor a Trump.

En California, una iniciativa que permite a los demócratas manipular el mapa electoral del estado para agregar más curules bajo su control fue aprobada por los votantes. Los legisladores de ese partido, bajo el liderazgo del gobernador Gavin Newsom, impulsaron la iniciativa en respuesta a maniobras republicanas en cuatro estados donde predominan para sumar curules y evitar la posibilidad de perder su manejo de la Cámara de Representantes en los comicios intermedios de 2026.

Pero sin duda la contienda electoral para alcalde de Nueva York fue el centro de la atención nacional. La participación de votantes en la urbe fue la más alta desde 1969, superando 2 millones de sufragios, reportó la Junta Electoral local.

El porcentaje de ese voto que ganó Mamdani (aún no hay una cifra final) determinará en parte el tamaño de su capital político. No cabe duda de que su candidatura inspiró una participación masiva de jóvenes –su campaña involucró a más de 100 mil voluntarios–, pero también de diferentes sectores, desde ciudadanos de origen del sur de Asia hasta latinos, africanos e indígenas, así como un abanico de apoyo de comunidades musulmanas, cristianas y judías.