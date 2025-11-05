Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3

Gonzalo Celorio, recién galardonado con el Premio Cervantes 2025, llamó a superar las “posturas anacrónicas” que reavivan el conflicto entre México y España por la Conquista, y propuso mirar la historia desde una integración cultural que dio origen al mestizaje.

Para el autor de Y retiemble en sus centros la Tierra, “recuperar la violencia de hace cinco siglos es un anacronismo que atenta contra nuestra integridad mestiza”, apuntó.

Al retomar la frase del poeta y político español Manuel José Quintana (1772-1857), quien afirmó que “crímenes fueron del tiempo y no de España”, añadió que “si nos ubicamos en el contexto ideológico, cultural, político del siglo XVI, advertiremos que esa violencia, de alguna forma, era más o menos pertinente en esa época”.