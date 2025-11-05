Cultura
Ver día anteriorMiércoles 5 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/05. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Aboga Celorio por el mestizaje/
A nterior
 
Premios Literarios
Aboga Celorio por el mestizaje
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3

Gonzalo Celorio, recién galardonado con el Premio Cervantes 2025, llamó a superar las “posturas anacrónicas” que reavivan el conflicto entre México y España por la Conquista, y propuso mirar la historia desde una integración cultural que dio origen al mestizaje.

Para el autor de Y retiemble en sus centros la Tierra, “recuperar la violencia de hace cinco siglos es un anacronismo que atenta contra nuestra integridad mestiza”, apuntó.

Al retomar la frase del poeta y político español Manuel José Quintana (1772-1857), quien afirmó que “crímenes fueron del tiempo y no de España”, añadió que “si nos ubicamos en el contexto ideológico, cultural, político del siglo XVI, advertiremos que esa violencia, de alguna forma, era más o menos pertinente en esa época”.

Para Celorio, a diferencia de la colonización inglesa en América, “que disminuyó radicalmente las poblaciones”, la española tuvo una actitud de integración. “Frente a aquello que no estaba en el repertorio cultural hispánico, los españoles tuvieron dos maneras de enfrentarlo: o se acababa o se asimilaba”.

A nterior
Subir al inicio del texto