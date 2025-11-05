Otorgan a Adélaïde de Clermont-Tonnerre el codiciado Renaudot
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3
París. El novelista Laurent Mauvignier fue anunciado ayer como ganador del Premio Goncourt, el más antiguo y prestigioso de la literatura francesa, mientras la periodista Adélaïde de Clermont-Tonnerre obtuvo el también codiciado Renaudot, un galardón honorífico.
Mauvignier fue reconocido por su décima novela, La maison vide, una historia familiar contada en 750 páginas que aborda los avatares de tres generaciones marcadas por las dos guerras mundiales.
Para el presidente de la Academia Goncourt, Philippe Claudel, la obra representa una potencia literaria que revisita la historia de Francia en el siglo XX y a la vez constituye una construcción arquitectónica.
El Premio Goncourt fue creado en 1892 por el escritor Edmond de Goncourt para recompensar la mejor obra de ficción en prosa del año.
En 1926 se instauró el Premio Renaudot en espera de los resultados de la deliberación del jurado del Goncourt, reconocimiento honorífico que alcanzó Clermont-Tonnerre por su novela de aventuras Je voulais vivre, que retoma el personaje de Milady imaginado por Alejandro Dumas como antagonista de D’Artagnan y los tres mosqueteros.