▲ La periodista Adélaïde de Clermont-Tonnerre y el novelista francés Laurent Mauvignier ayer en el restaurante Drouant, en París, Francia. Foto Afp

Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3

París. El novelista Laurent Mauvignier fue anunciado ayer como ganador del Premio Goncourt, el más antiguo y prestigioso de la literatura francesa, mientras la periodista Adélaïde de Clermont-Tonnerre obtuvo el también codiciado Renaudot, un galardón honorífico.

Mauvignier fue reconocido por su décima novela, La maison vide, una historia familiar contada en 750 páginas que aborda los avatares de tres generaciones marcadas por las dos guerras mundiales.

Para el presidente de la Academia Goncourt, Philippe Claudel, la obra representa una potencia literaria que revisita la historia de Francia en el siglo XX y a la vez constituye una construcción arquitectónica.