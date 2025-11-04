Martes 4 de noviembre de 2025, p. 23
La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para Ernesto Enrique Cazares Ramos, Jorge Luis Manjarrez Rodríguez y Julio César Mancera Dozal alias Tortuga, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los sujetos fueron detenidos en Hermosillo, Sonora, cuando iban a bordo de un vehículo, luego de una persecución; en esa ocasión, les aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.
El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un juez de distrito decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.
En otro caso, un juez de control determinó las mismas acciones contra Juan Carlos de la Cruz Sánchez, Hernán Álvarez Estrada, Junior Reinaldo Hernández, Luis Antonio Pérez Varbery y Adolfo Vinicio Vázquez Pérez por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego agravado y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su detención fue en Chiapas tras intentar evadir a las autoridades.