César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 23

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para Ernesto Enrique Cazares Ramos, Jorge Luis Manjarrez Rodríguez y Julio César Mancera Dozal alias Tortuga, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los sujetos fueron detenidos en Hermosillo, Sonora, cuando iban a bordo de un vehículo, luego de una persecución; en esa ocasión, les aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un juez de distrito decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.