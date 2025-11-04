Alexia Villaseñor

La enseñanza en lenguas indígenas durante la educación básica enfrenta diversos retos, como la carencia de materiales pedagógicos por la falta de un diagnóstico lingüístico en los pueblos originarios y docentes que no son bilingües o que no hablan la lengua ni la variación de la comunidad, señalaron especialistas y docentes en zonas rurales. Esto causa, coincidieron, un proceso forzado de castellanización y la dificultad para lograr los aprendizajes esperados en los niños, al no comprender las clases.

Mario Ernesto Chávez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), indicó que México es un país multidiverso que posee 364 variantes derivadas de 68 idiomas (pueblos), que a la vez pertenecen a 11 familias lingüísticas.

El experto subrayó la importancia de conocer “cuál es la población infantil en números y la cantidad de escuelas vinculadas a la educación indígena”, y el esfuerzo que implica este diagnóstico. Si bien entre las lenguas más habladas se encuentran el náhuatl,el mixteco y el zapoteco, éstas cuentan con un gran número de variantes: 30, 81 y 62, respectivamente.

Por ello, uno de los principales retos es la preparación del docente y una distribución adecuada de maestros en función de la zona en la que se necesiten. “Muchos de ellos no conocen o no manejan la lengua de la escuela en donde están trabajando. Entonces caemos en una falla del sistema y no ayudan a los niños a mantener su lengua originaria junto con el español”, explicó.