Martes 4 de noviembre de 2025, p. 22
Familiares de víctimas y sobrevivientes de explosiones de gas natural colocaron frente a la embajada de Francia en México un altar con fotografías, flores e incienso, además de cuatro cruces para recordar a quienes murieron a causa de fugas en la red subterránea de distribución de la empresa Engie, de origen francés.
Salvador Martínez, hermano de Thalía, quien en 2023 sufrió quemaduras en 70 por ciento del cuerpo por una explosión en su casa en Matamoros, Tamaulipas, por una fuga de gas en ductos de la empresa, indicó que desde 2022 al menos cuatro jóvenes han muerto y cinco personas resultaron heridas en diferentes estados del país tras explosiones vinculadas con fugas de gas natural operadas por Engie bajo distintas razones sociales, como Tamauligas, Tractebel y Energía Mayakán.
Agregó que entre los casos más graves está la explosión de una tienda de conveniencia en Matamoros, en enero de 2022, donde murieron dos jóvenes; el accidente doméstico que dejó a Thalía, hoy de 26 años, con quemaduras en 70 por ciento del cuerpo, y las recientes explosiones en Querétaro y Tampico entre 2024 y 2025, donde dos personas más fallecieron.
Ante la negativa de dicha empresa para asumir su responsabilidad, los familiares de las víctimas solicitaron al gobierno de Francia y al presidente Emmanuel Macron la instalación de un comité de ética que supervise las acciones de esa compañía en México, se garantice la reparación integral a las víctimas y la no repetición.
“Venimos a pedir a la embajada francesa que se integre un comité de ética que revise el actual de la empresa porque han amenazado a las víctimas, a quienes dejan en el desamparo”, expresó Martínez.
Recordó que la mañana del 29 de junio de 2023 Thalía dejó a sus tres hijos en la escuela, llegó a su departamento y al cerrar la puerta vio un chispazo que desencadenó un hilo de fuego azul y una explosión por acumulación de gas natural.
Dicho departamento tenía estufa y calentador eléctricos. “Las autoridades encontraron la línea de gas natural de la empresa Engie que pasa a 60 centímetros de la banqueta y que había sido reportada por una fuga. Thalía tuvo 70 por ciento de su cuerpo con quemaduras, 55 de tercer grado, le amputaron los dedos de ambas manos, ha recibido más de 20 cirugías y espera 15 más”.