César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 22

Familiares de víctimas y sobrevivientes de explosiones de gas natural colocaron frente a la embajada de Francia en México un altar con fotografías, flores e incienso, además de cuatro cruces para recordar a quienes murieron a causa de fugas en la red subterránea de distribución de la empresa Engie, de origen francés.

Salvador Martínez, hermano de Thalía, quien en 2023 sufrió quemaduras en 70 por ciento del cuerpo por una explosión en su casa en Matamoros, Tamaulipas, por una fuga de gas en ductos de la empresa, indicó que desde 2022 al menos cuatro jóvenes han muerto y cinco personas resultaron heridas en diferentes estados del país tras explosiones vinculadas con fugas de gas natural operadas por Engie bajo distintas razones sociales, como Tamauligas, Tractebel y Energía Mayakán.

Agregó que entre los casos más graves está la explosión de una tienda de conveniencia en Matamoros, en enero de 2022, donde murieron dos jóvenes; el accidente doméstico que dejó a Thalía, hoy de 26 años, con quemaduras en 70 por ciento del cuerpo, y las recientes explosiones en Querétaro y Tampico entre 2024 y 2025, donde dos personas más fallecieron.