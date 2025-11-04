Cesar Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 21

Por primera vez desde la reforma Constitucional de 2015, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quedó integrado con los 16 magistrados previstos en la ley.

Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente, tomó protesta a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, para integrar un pleno completo.

El acto protocolario se llevó a cabo en la sesión de pleno general de la sala superior del TFJA.

Valls Esponda señaló que las personas que inician con sus responsabilidades lo hacen en tiempos de exigencia y esperanza.

Visión de futuro

“Exigencia porque la ciudadanía clama por justicia imparcial, pronta, cercana y comprensible. Esperanza porque contamos con mujeres y hombres que honrarán la magistratura que hoy asumen con esfuerzo, honestidad y visión de futuro”.