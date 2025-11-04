Le faltaban cinco de 16 magistrados
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 21
Por primera vez desde la reforma Constitucional de 2015, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quedó integrado con los 16 magistrados previstos en la ley.
Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente, tomó protesta a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, para integrar un pleno completo.
El acto protocolario se llevó a cabo en la sesión de pleno general de la sala superior del TFJA.
Valls Esponda señaló que las personas que inician con sus responsabilidades lo hacen en tiempos de exigencia y esperanza.
Visión de futuro
“Exigencia porque la ciudadanía clama por justicia imparcial, pronta, cercana y comprensible. Esperanza porque contamos con mujeres y hombres que honrarán la magistratura que hoy asumen con esfuerzo, honestidad y visión de futuro”.
Añadió que “este tribunal no pertenece a quienes lo integramos, pertenece a la ciudadanía. Nuestra alta responsabilidad no nos separa de la gente, nos obliga a servirla. En ese equilibrio está nuestra razón de ser. La justicia no es un privilegio, es un derecho y un servicio público. Convertirla en realidad cotidiana es tarea de todas y todos los aquí presentes, ahora como un equipo completo.
“Hoy reciben ustedes un encargo que honra y exige. Honra porque implica la máxima responsabilidad en el campo de la justicia administrativa federal. Exige, porque no admite complacencias ni dilaciones.
“Les pido, y me pido, que en cada caso recordemos a la persona concreta detrás del expediente; que midamos nuestros tiempos con el reloj de quien espera justicia: que nuestras decisiones resistan el escrutinio de la técnica jurídica y el de la conciencia ética.”