▲ Los ministros Loretta Ortiz Ahlf y Giovanni Figueroa (imagen) mostraron ayer diferencias sobre la facultad que tienen autoridades locales en el cobro por permisos para electricidad. Foto Cristina Rodríguez

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 18

La ministra Loretta Ortiz Ahlf provocó polémica en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al acusar que en las ponencias de algunos ministros laboran secretarios de estudio y cuenta de anteriores togados, con posibles conflictos de intereses que buscan influir en la nueva integración, lo que generó el rechazo y deslinde de sus colegas.

Durante el debate de ayer sobre cobros por licencias de construcción de subestaciones eléctricas en municipios de Chihuahua, Ortiz Ahlf cuestionó el criterio de los ministros, quienes sostuvieron que la autoridad local sí puede expedir y cobrar los citados derechos, sin invadir atribuciones de la Federación. Principalmente criticó los dichos de Giovanni Figueroa Mejía.

La abogada afirmó que los municipios carecen de esa facultad, pues el artículo 27 constitucional otorga al Estado el control exclusivo del Sistema Eléctrico Nacional, criterio que, dijo, la anterior Corte intentó desconocer. También recomendó leer uno de sus libros sobre el tema.

“La ley a la que alude el ministro Giovanni Figueroa es inconstitucional, es de las anteriores. Yo la única explicación que puedo darle, perdonen, es que tienen secretarios de estudio y cuenta que estaban con los anteriores ministros, y que sostenían, porque les era conveniente, muy conveniente, que las facultades pertenecían a los municipios, no a la Federación”, señaló Ortiz.