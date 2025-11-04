Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 16

Conforme a los acuerdos firmados entre alumnos y autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur para reforzar la seguridad en el plantel, luego del asesinato de Jesús Israel, a partir del 5 de noviembre y hasta el 12 del mismo mes se tomará la fotografía a los estudiantes para la elaboración de credenciales digitales.

Los más de 11 mil 300 jóvenes inscritos en este CCH deberán tener su identificación, la cual certificará que el alumno pertenece al plantel y le permitirá ingresar a las instalaciones previo reconocimiento con un lector óptico.

El CCH Sur informó que esta credencial digital “será indispensable para acceder al plantel cuando regresemos a las actividades presenciales”, por lo que todos los estudiantes deben agendar su cita para que les tomen la fotografía y cuenten con esta identificación.