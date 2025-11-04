Comienza credencialización electrónica
Habrá lectores biométricos en la entrada del plantel
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 16
Conforme a los acuerdos firmados entre alumnos y autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur para reforzar la seguridad en el plantel, luego del asesinato de Jesús Israel, a partir del 5 de noviembre y hasta el 12 del mismo mes se tomará la fotografía a los estudiantes para la elaboración de credenciales digitales.
Los más de 11 mil 300 jóvenes inscritos en este CCH deberán tener su identificación, la cual certificará que el alumno pertenece al plantel y le permitirá ingresar a las instalaciones previo reconocimiento con un lector óptico.
El CCH Sur informó que esta credencial digital “será indispensable para acceder al plantel cuando regresemos a las actividades presenciales”, por lo que todos los estudiantes deben agendar su cita para que les tomen la fotografía y cuenten con esta identificación.
Para los alumnos que ingresaron en 2023 las fechas para la toma de fotografía son el 5 y 6 de noviembre en dos turnos; los estudiantes de la generación 2024 deberán acudir los días 7 y 10 del mismo mes y para los de nuevo ingreso (generación 2025) la toma de fotografía será el 11 y 12 de este mes.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el regreso a las actividades presenciales podría ser el 18 de noviembre, pues hace tres semanas iniciaron las obras de colocación de torniquetes con lectores biométricos y detectores de metales.
La dirección del CCH Sur reiteró que es muy importante que los alumnos cuenten con esta credencial, ya que será la única forma en la que podrán ingresar al plantel.