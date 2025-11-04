T

al parece que el mercado bursátil no mide riesgos. Las acciones tecnológicas suben como la espuma y entre más alto es su precio, más inversionistas se suben a la ola. La inteligencia artificial es la cereza del pastel, porque hay la percepción de que cambiará las relaciones entre los seres humanos, tanto al nivel del empleo como de la vida cotidiana.

En estas condiciones, las “siete magníficas”: Nvidia, Tesla, Meta, Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft han subido de precio en promedio más de 75 por ciento en menos de dos años y el futuro del mercado depende de la percepción sobre estas grandes empresas, de las cuales Apple y Microsoft superan una valoración de 4 billones de dólares y Nvidia de 5 billones de dólares, montos nunca alcanzados en el pasado.

El gran peligro es que el alza de los precios no tiene relación con las utilidades actuales. La compra de esas acciones se realiza tomando en cuenta las proyecciones sobre utilidades futuras, las cuales se espera que crezcan como la espuma a lo largo de los próximos años. Además, los compradores creen que otros inversionistas piensan lo mismo y que el precio de estos papeles mantendrá su tendencia alcista.