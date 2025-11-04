▲ Colonos de Las Gaviotas, La Rueda e Independencia, entre otras, bloquearon ayer el bulevar Ruiz Cortines, en Veracruz, para llamar la atención de las autoridades federales y estatales, pues aseguraron que tras las lluvias siguen aislados. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 38

Veracruz, Ver., Damnificados por las lluvias e inundaciones de hace tres semanas en el norte de la entidad se manifestaron ayer para exigir apoyo a las autoridades estatales y federales.

Los inconformes de los municipios de Poza Rica, El Higo e Ilama-tlán exigieron a representantes gubernamentales voltear a verlos, pues las afectaciones persisten y cada vez les es más difícil recuperar la normalidad.

En Poza Rica, habitantes de las colonias Las Gaviotas, La Rueda e Independencia, entre otras, bloquearon el bulevar Ruiz Cortines, donde aseguraron que sus hogares siguen inaccesibles por los desastres que dejaron los anegamientos.

Acusaron al ayuntamiento y a otras autoridades de no realizar los trabajos necesarios para restablecer los servicios de agua potable y de drenaje, y además las calles continúan llenas de lodo y basura.

“No tenemos agua potable, no nos ha venido a hacer ninguna limpieza personal del municipio, los soldados llegaron, solamente medio hicieron su trabajo y se fueron”, reprochó una afectada.

Los quejosos dijeron estar preocupados por sus niños y personas mayores, ya que son muchas las familias que no pueden regresar a sus casas debido a los estragos que las tormentas dejaron. Adelantaron que continuarán con sus movilizaciones hasta que el ayuntamiento de Poza Rica dé respuesta a sus exigencias y necesidades.