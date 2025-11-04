▲ Desde la izquierda, los magnates Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk, el 20 de enero pasado en la toma de posesión de Donald Trump en Washington. Foto Ap

The Independent y Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 30

Las 10 personas más ricas de Estados Unidos han visto incrementar sus fortunas en 700 mil millones de dólares desde que Donald Trump regresó a la presidencia a principios de este año, y la agenda del mandatario “ha llevado la desigualdad a escala sin precedente”, de acuerdo con un informe reciente.

Mientras, más de 40 por ciento de la población estadunidense se considera pobre o de bajos ingresos; la situación de desigualdad se ha acentuado con la agenda del presidente, sobre todo con la “gran y hermosa ley”, alerta un informe de Oxfam América.

En el reporte “Desigualdad. El auge de una nueva oligarquía estadunidense y la agenda que necesitamos”, el hogar más pobre del 1 por ciento más rico acumuló 987 veces más riqueza que el hogar más rico del 20 por ciento más pobre durante el último reciente.

Además, en el último año –que incluye algunos meses de la presidencia de Joe Biden– la riqueza de los multimillonarios estadunidenses aumentó en 698 mil millones de dólares. A pesar de este enorme alza de la riqueza de los estadunidenses más opulentos, más de 40 por ciento de los habitantes de ese país son de bajos ingresos y viven con menos del doble de los que están en el umbral federal de pobreza.

Más aún, señala el documento, “la administración Trump corre el riesgo de acelerar exponencialmente algunas de las peores tendencias de los 45 años pasados, incluyendo una reforma fiscal masivamente regresiva, recortes importantes a la red de seguridad social y retrocesos significativos en los derechos de los trabajadores”.

Al respecto, denuncia que las reformas fiscales aprobadas en julio de 2025 como parte de la “One big beautiful bill act” reducirán la factura fiscal del 0.1 por ciento de los contribuyentes con mayores ingresos en un estimado de 311 mil dólares en 2027, y se espera que los hogares de menores ingresos –aquellos que ganan menos de 15 mil dólares anuales– enfrenten aumentos de impuestos.