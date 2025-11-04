Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 26

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (BdeM) esperan que la inflación termine 2025 en 3.78 por ciento, una mejora respecto al 3.85 por ciento que pronosticaban un mes atrás.

Asimismo, anticipan que en 2025 el PIB crecerá 0.5 por ciento, mismo nivel que esperaban el mes pasado. En tanto, para 2026 creció de 1.35 a 1.4 por ciento.

El peso mexicano, según su perspectiva, seguirá fortaleciéndose en lo que resta del año y esperan que termine en 18.81 pesos por dólar, contra 19.01 pesos por dólar pronosticado un mes antes. Para el siguiente año esperan que el dólar termine en 19.50 pesos, por debajo de los 19.80 pesos anticipados en septiembre.