▲ Originaria de Islas Mauricio, la galardonada es también periodista y una de las figuras más respetadas de las letras francófonas. Aquí, captada en 2016. Foto Afp

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 3

La escritora mauriciana Nathacha Appanah fue galardonada con el Premio Fémina 2025 por su nueva novela, La nuit au coeur (La noche en el corazón), que publicará AdN en septiembre de 2026.

La obra entrelaza el relato, la autobiografía, la biografía y la investigación documental. Con una prosa que fue calificada de “sobria y luminosa”. Appanah aborda las violencias ejercidas contra las mujeres y los feminicidios conyugales, “uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo”, informó la editorial española en un comunicado.

Nacida en la ciudad de Mahébourg, en 1973, Nathacha Appanah es una autora y periodista de sólida trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más respetadas de la literatura francófona. También es colaboradora de medios como Le Mauricien, France Culture o Géo Magazine; reside en Francia desde 1998.

El premio Fémina es otorgado por un jurado conformado por mujeres. Apareció por primera vez en 1904 en contraposición del prestigioso galardón Goncourt, que en aquella época privilegiaba a escritores varones.

Una obra sobre el machismo

La noche en el corazón está conformada por tres historias unidas por un impulso de supervivencia: la de la autora, marcada por una relación abusiva durante su juventud; la de su prima Emma, asesinada por su marido en su natal Mauricio, y la de Chainez Daoud, joven francesa víctima de feminicidio en 2021.