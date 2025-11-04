Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 2

Madrid. Gonzalo Celorio, nacido en 1948, se convirtió en el séptimo escritor mexicano a quien se asigna el Premio Cervantes, considerado el máximo galardón en lengua española.

El ensayista, novelista y académico de la lengua fue elegido después de una apretada votación entre los miembros del jurado, que no se ponían de acuerdo, lo cual provocó que se retrasara el anuncio algo más de una hora. Finalmente, el autor nacido en la Ciudad de México fue el elegido, delante de otras candidaturas que también tenían mucho apoyo, como la de la escritora colombiana Piedad Bonet, la poeta nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz y el colombiano Fernando Vallejo.

El prestigioso Premio Cervantes ya cuenta en su haber con siete autores mexicanos: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Fernando del Paso y ahora Gonzalo Celorio, quien lo recibirá en abril en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en una sesión solemne presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

En la historia de estos galardones, que se crearon en 1976, se ha reconocido la obra y la trayectoria de 44 escritores varones frente a seis autoras, con lo que este año se especuló hasta el final que seguramente se elegiría a una mujer procedente de América Latina, porque los dos premiados anteriores fueron los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo.

El jurado se decidió por Celorio, escritor muy vinculado a España por sus numerosos escritos sobre el exilio, pero también por su labor de director de la Academia Mexicana de la Lengua, desde la que ha tenido una estrecha vinculación en la organización de los congresos de la lengua que se realizan cada dos años, en la elaboración de documentos y libros conjuntos con el resto de academias, sobre todo la Real Academia Española (RAE), que tiene una enorme influencia en la elección anual de los autores premiados con el Cervantes.

Este año, el jurado estuvo integrado por María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; Aurora Gloria Egido Martínez, representante de la RAE; Bruno Rosario Candelier, en representación de la Academia Dominicana de la Lengua; Ana María Gallego Cuiñas, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; José Luis Mauricio Carrera Guerrero, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe; Raquel Caleya Caña, del Instituto Cervantes; María del Carmen Marín López, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; Pablo Rubén Villalobos Hernández, por la Federación Latinoamericana de Periodistas; María Teresa Alves de Araújo, de la Asociación Internacional de Hispanistas; Araceli Iravedra Valea, de la Asociación Española de Críticos Literarios; Manuel Rico Rego, de la Asociación de Escritoras y Escritores de España; Constantino Bértolo Cadenas, del Ministerio de Cultura; Luis Mateo Díez Rodríguez, escritor galardonado en la edición de 2023, y Álvaro Pombo, premiado en 2024.