a película que se repite: una destacada actuación de un equipo Sub-17, pero al final no hay progreso visible en el futbol mexicano… Es el turno del plantel femenil que comanda Miguel Gamero, flamante semifinalista en la Copa del Mundo de Marruecos; no obstante, se avecina una revolución en el balompié de mujeres: crece el rumor de que apenas concluya el Mundial 2026, habrá una restructuración donde los equipos que consideran un lastre la manutención de plantillas femeniles, esos que han pujado una y otra vez en las juntas de dueños para zafarse de tal obligación, y a los que enoja sobremanera que se hable de homologación salarial –todo indica–, han ganado la partida y serán eximidos de su carga; pero, sobre todo, los federativos darán la bienvenida a capitales privados.

Rodrigo Dey, titular de la amateur Liga Mayor Femenil, sostiene que la creación de la rama rosa fue un “plan con maña” de los dirigentes mexicanos. “Implementaron la liga femenil sólo para ganar puntos ante la FIFA y adjudicarse la Copa del Mundo del próximo año. Fue justo para pelear la sede junto a Estados Unidos y Canadá”, después, ya no será obligatorio, pues siempre ha habido dueños negados a cargar con ese gasto, explicó… Desde que en 2017 nació la liga de mujeres, al menos ocho equipos son mero relleno en cada edición; los únicos consistentes han sido Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pachuca, ellos se han rotado el cetro, mientras que otros cuatro o cinco suben y bajan de nivel, pero sus aspiraciones son limitadas.

Tigres, Rayadas, América, Chivas y Tuzas, principalmente, abastecen a las selecciones de mujeres, y la Sub-17 no ha sido la excepción. Asimismo, tanto en la rama varonil como femenil, acostumbran redondear la nómina yendo a Estados Unidos a la caza de futbolistas con ascendencia mexicana (la Sub-17 varonil debuta en el Mundial de Qatar el martes ante Sudcorea). Gamero sumó a su plantilla a seis estadunidenses: Stella Barajas, Samantha Ruiz, Amaiya Miyazato, Ava Stack, Laila Ávila y la goleadora Citlalli Reyes, quien anotó para los triunfos sobre Países Bajos y Camerún. “No veo mal que se recurra a esa medida, siempre y cuando no se deje de trabajar aquí… pero mientras el enfoque siga más en lo económico que en lo deportivo, va a ser difícil ver una evolución”, indica Dey.