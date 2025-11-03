▲ En la imagen, fotograma de un anuncio en español del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, con vista a la elección de mañana. El aspirante felicitó anoche a su rival Andrew Cuomo, luego de que el presidente, Donald Trump, señaló que votará por él mañana. “Sé lo mucho que has trabajado para conseguirlo”, posteó el abanderado progresista y musulmán en X. Foto tomada de la cuenta de Zohran Mamdani

a mayoría de los estadunidenses reprueban a ambos partidos políticos. No es algo muy nuevo, pero revela que la democracia de Estados Unidos no se define por un consenso del pueblo, sino por minorías. De hecho, vale subrayar que el actual presidente fue electo sólo por un tercio del electorado. Algunos dicen que el sistema político es controlado por una minoría aún más exclusiva de ricos y al borde de ser una oligarquía.

Y muchos lo saben. Cada encuesta que hace la pregunta sobre si la clase política representa los intereses del pueblo o de la gente común, una mayoría abrumadora responde que no. Un 85 por ciento de los estadunidenses afirmaron que a los políticos electos les importa poco qué piensan gente como ellos, según un sondeo de Pew Research Center hace un par de años. Un 70 por ciento cree que las personas ordinarias tiene poca influencia sobre las decisiones de legisladores, mientras los más ricos tienen demasiada influencia.

Esto ayuda a explicar en parte el voto por Trump un año después, por su mensaje populista de derecha de que todo Washington está podrido y sólo él podía rescatar a Estados Unidos de los intereses permanentes y el “estado profundo” bajo control de una “izquierda radical” que gobernaba al país. No explica por qué votaron por un multimillonario apoyado por otros multimillonarios integrantes de esa misma cúpula que pretendía denunciar.

Una encuesta, también de Pew, difundida la semana pasada, revela que la disputa entre republicanos y demócratas no refleja las prioridades de la gente común. De hecho, mayorías dicen que el Partido Republicano (56 por ciento) y el Partido Demócrata (58 por ciento) no representan los intereses de gente común.

En una encuesta de The Washington Post reportada en estos días, la mayoría de estadunidenses (59 por ciento) reprueban la presidencia de Trump; ese repudio no se traduce en un mayor apoyo a los demócratas. Mientras 63 por ciento de estadunidenses perciben a Trump como desconectado de la realidad de sus vidas, 68 por ciento dicen lo mismo de los demócratas. O sea, la mayoría no se siente representada por partidos políticos y cada vez hay menos confianza en el sistema político estadunidense y sus dos partidos.